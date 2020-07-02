Vakıfbank önünde liyakat güreşi
Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanmasını protesto eden yurttaşlar, "Liyakatımızı gösterdik. Kıspetse olur" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüten eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanmasının yankıları sürüyor.
İki yurttaş Hamza Yerlikaya'yı protesto etmek için Vakıfbank'ın önünde güreşti. Güreştikten sonra CV bırakan yurttaşlar, "Liyakatımızı gösterdik diyerek, pehlivanların, yağlı güreş yaparken giydikleri, dar meşin pantolon'a verilen isime gönderme yaparak, "Kıspetse olur" dedi.
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