Veli-Der çocukların beslenme sorununa dikkat çekti

14 Nisan 2022 Perşembe, 10:09

Veli-Der Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Erman, Edirne’deki basın açıklamasında, “Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenemeyen çocuklarda görülecek olası sonuçlar nelerdir? Fiziksel, ruhsal sağlık sorunları ile bilişsel yeti kayıplarıdır. Yani daha fazla bebek ve çocuk hastalıkları, hatta ölümleridir. Yani okulda başarısızlık, hatta okul terkleri demektir. Kısaca yarınını kaybetmiş bir Türkiye’dir" dedi.

Veli-Der tarafından bugün birçok ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklaması, Edirne’de Saraçlar Caddesi üzerinde yapıldı. Veli-Der Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Erman tarafından okunan ortak açıklamada, velilerin çocuklarının ceplerine harçlık koymakta zorlandığını ve öğrencilerin yeterli beslenemediğini söyledi.