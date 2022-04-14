Veli-Der çocukların beslenme sorununa dikkat çekti
Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), bugün birçok ilde düzenlediği basın açıklamalarında, çocukların ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı beslenme sorununa dikkat çekti.
Veli-Der Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Erman, Edirne’deki basın açıklamasında, “Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenemeyen çocuklarda görülecek olası sonuçlar nelerdir? Fiziksel, ruhsal sağlık sorunları ile bilişsel yeti kayıplarıdır. Yani daha fazla bebek ve çocuk hastalıkları, hatta ölümleridir. Yani okulda başarısızlık, hatta okul terkleri demektir. Kısaca yarınını kaybetmiş bir Türkiye’dir" dedi.
Veli-Der tarafından bugün birçok ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklaması, Edirne’de Saraçlar Caddesi üzerinde yapıldı. Veli-Der Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Erman tarafından okunan ortak açıklamada, velilerin çocuklarının ceplerine harçlık koymakta zorlandığını ve öğrencilerin yeterli beslenemediğini söyledi.
Video Haberler
- Şaşırtan savunma: Ucuz olduğu için toplu satın aldım
- Çocuklarını görmek için İzmir'e gelen kadın, eski eşinin
- Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa yardım etti
- Veli-Der çocukların beslenme sorununa dikkat çekti
- Havalimanında kaybolan kedi, polis operasyonuyla bulundu
- Ali Babacan duyurdu: Türkiye’de bir ilk olacak
- Galeride park halindeki TIR alev alev yandı
- Cumhurbaşkanı adayını sorduğumuz yurttaş isyan etti
- Karamollaoğlu: Adayın açıklanmasına daha zaman var
- Çöpler Altın Madeni'nde sülfürik asit ve siyanür paniği
En Çok Okunan Haberler
-
- Çocuklarını görmek için İzmir'e gelen kadın, eski eşinin
- Süt ve süt ürünlerini buzdolabındaki o bölmeye koymayın!
- Altın fiyatları ne kadar oldu? (14.04.2022)
- Otomobil alev aldı: 4 yaralı
- Şaşırtan savunma: Ucuz olduğu için toplu satın aldım
- UNDP'den Türkiye için 'borç krizi' uyarısı
- Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi
- Adana'da litrelerce sahte içki ele geçirildi
- AKP ve MHP seçmeni de iktidardan mutsuz!
- 'Eski AKP'li bakan parti kuruyor' iddiası