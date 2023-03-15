Deprem bölgesini ziyaret eden Japon bilim insanları İTÜ'de toplandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede incelemelerde bulunan Japon bilim insanları, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.
İTÜ Acil Durum ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Bu kadar yıkımın nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ovaların imara açılmasını anlamıyorlar. Bu binalardaki hasarın tasarım hatalarını anlamakta zorlanıyorlar. Çok hızlı enkazları kaldırdığımızı, bazı enkazları gelecek nesillere bırakmak gerektiğini söylediler" dedi.
Japon bilim insanlarına Marmara depremi ve İTÜ'deki binalar için teklifte bulunduklarını belirterek, "Kendilerine somut 3 teklif yaptık. Birlikte ne yapabiliriz? Birinci olarak Marmara Depremi'nde birlikte ne yapabiliriz? İkinci olarak İTÜ'nün tarihi kültürel binaların güçlendirilmesi için teknik, bilimsel işbirliği istedik" dedi. Kadıoğlu, Japon bilim insanlarının enkazlardan bazılarının müze olarak geleceğe aktarılması yönünde uyarı yaptıklarını belirtti. Japon bilim insanları Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından günlerce bölgede incelemelerde bulundu. 11 Japon bilim insanları incelemelerin ardından 13 Mart'ta İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Mikdat Kadıoğlu, öncülüğünde depreme hazırlık için toplantı gerçekleştirildi.
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