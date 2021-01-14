Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
Mersin'in Silifke ilçesi kırsal kesiminde jandarma ekiplerince ıslak ve bitkin vaziyette bulunan yaban keçisi yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, devriye görevi yapan ekipler, Kocaoluk Mahallesi Gökler deresi yakınlarında bitkin ve ıslak halde bir yaban keçisi yavrusu buldu. Soğuktan etkilendiği ve yürüyemez halde olduğu anlaşılan yavru yaban keçisi, jandarma personelince bulunduğu bölgeden alınarak karakola götürüldü. Burada kurulanıp ısıtıldıktan sonra beslenen yavru yaban keçisi, Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.
Yaban keçisinin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
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