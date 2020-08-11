Yer: Bursa... Görüntüler “yok artık” dedirtti
Bursa'da asker eğlencesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, “yok artık” dedirtti.
Bursa’da yapılan asker eğlencesinde korona virüs tedbirlerine uyulmadığı görüldü.
Yaklaşık 100 kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Asker eğlencesine katılanların el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, tepki topladı.
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