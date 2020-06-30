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Yılanların dansı kamerada

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Taşhelvası ve Demirölçek köylerinde yılanların dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2020 Salı, 17:45

Çınar'a bağlı Taşhelvası ve Demirölçek köylerinde çiftçiler yol kenarında yılanların dans ettiğini gördü. Telefonlarına sarılan çiftçiler yılanların dansını görüntüledi. Çiftçilerin hareket etmesinin ardından hayvanlar otların arasına karışıp gözden kayboldu.

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