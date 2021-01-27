Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu

27 Ocak 2021 Çarşamba, 09:42

TEM-Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda bulunan yön tabelası rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekipler tabelayı kaldırmak için çalışma başlattı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.