Abone Ol google-news

Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu

TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Tabelayı kaldırma çalışmaları sürerken, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2021 Çarşamba, 09:42

TEM-Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda bulunan yön tabelası rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekipler tabelayı kaldırmak için çalışma başlattı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler