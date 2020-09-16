Abone Ol
Yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki
Afyonkarahisar’da kurulan ikinci el otomobil pazarında fiyatların olması gerekeninin neredeyse yüzde 60 üstünde olduğunu gören yurttaşlar durumu tepki gösterirken, Arda Öztürk isimli bir yurttaş kendi arabasının 70 bin TL’lik satış fiyatını yazınca elinin titrediğini dile getirerek şunları söyledi: Piyasa uçuk, araba pazarı değil uçak pazarı sanki. Ben arabama 70 bin lira istedim ve kendim 68 bin liraya aldım. Alım satım yok şuanda. Çok kötü durum. Millet soruyor, alım satım sıfır. Bekliyoruz öyle. Fiyatlar her hata yükseliyor.
16 Eylül 2020 Çarşamba, 13:55