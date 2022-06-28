Yurttaş ekonomik sıkıntıya böyle isyan etti: 'Bir menemen yapacağız, ona bile zorlanıyoruz'
Ekonomik kriz, kendisini en çok pazar yerlerinde hissettiriyor. Niğde'de pazar alışverişine çıkan bir yurttaş, "Geçen sene biber 2 liraydı, bu sene 15 lira. Biber almakta bile zorlanıyoruz. Bir menemen yapacağız, ona bile zorlanıyoruz.
Niğde’de yurttaşlar ve pazar esnafı, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlattı. Pazarda alışveriş yapan bir yurttaş, şunları söyledi:
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