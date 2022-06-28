Yurttaş ekonomik sıkıntıya böyle isyan etti: 'Bir menemen yapacağız, ona bile zorlanıyoruz'

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Ekonomik kriz, kendisini en çok pazar yerlerinde hissettiriyor. Niğde'de pazar alışverişine çıkan bir yurttaş, "Geçen sene biber 2 liraydı, bu sene 15 lira. Biber almakta bile zorlanıyoruz. Bir menemen yapacağız, ona bile zorlanıyoruz.

ANKA
28 Haziran 2022 Salı, 15:44

Niğde’de yurttaşlar ve pazar esnafı, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları zorlukları  anlattı. Pazarda alışveriş yapan bir yurttaş, şunları söyledi:

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