1 Milyon TL için mücadele ettiler! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Nisan Perşembe Survivor'da neler yaşandı?
Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Nisan Perşembe Survivor'da neler yaşandı?
Survivor All Star'da dün gerçekleşen dokunulmazlık oyununun ardından bugün yarışmacılar ödül oyunu için yarıştı. Survivor All Star'da Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları ödül oyununu kazanmak içn kıyasaıya mücadele etti.
Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada yaşanan tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor ve izleyicileri ekran başından ayırmıyor.
Her hafta olduğu gibi bu hafta da takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Ödül oyunu için karşı karşıya gelen iki takım kazanmak için elinden geleni yaptı. Kazanan takım 1 Milyon TL'nin sahibi oldu.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da 1 Milyon TL ödüllü oyunu kazanan mavi takım oldu.
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