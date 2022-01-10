110 milyon sterlinlik yatla tatil yapan Leonardo DiCaprio'ya 'iklim yalancılığı' suçlaması
Son olarak Netflix filmi Don't Look Up'ta, dünyayı yaklaşan meteora karşı uyarmaya çalışan bilim insanı Randall Mindy'i canlandıran ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 'iklim yalancılığı' suçlamasıyla karşı karşıya. 110 milyon sterlinlik bir yatta görüntülenen Amerikalı ünlü aktör, çevre dostu olmayan süper yatta tatil yapması nedeniyle tepkilerin odağında.
Birleşmiş Milletler'in iklim elçisi olan ABD'li çevreci aktör Leonardo DiCaprio'nun dünyanın en büyük ve çevre düşmanı olduğu iddia edilen süper yatlarından birinde tatil yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu yatın her 1.6 kilometrede 238 kilogram karbondioksit salınımına yol açtığı öne sürüldü.
BM İKLİM ZİRVESİNDE KONUŞMUŞTU
Kısa süre önce Don't Look Up filmiyle hayranlarının karşısına çıkan DiCaprio, 2 Kasım 2021'de İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşmuştu. Dünya liderlerine seslenen aktör iklim değişikliği konusunda dayanışmayla harekete geçmenin vaktinin geldiğini dile getirmişti.
BİR ARABANIN 1 YILDA ÜRETTİĞİ KADAR KARBON ÜRETİYOR
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; DiCaprio'nun iklim değişikliği konusundaki duruşuna rağmen The Vava II adlı süperyatta görüntülenmesi aktöre eleştiri oklarının çevrilmesine neden oldu. Söz konusu yat 11 kilometrelik bir mesafe kat ettiğinde ortalama bir arabanın bir yılda ürettiği kadar karbon üretiyor.
The Vava II'nin 6 masası bulunuyor ve üstünde helikopter pisti yer alıyor. Yatın yakıt deposunu doldurmak 250 bin sterlin gibi ciddi bir meblağa mal oluyor.
#LeonardoDiCaprio fighting #ClimateCrisis on a massive yacht #dontlookup— Christopher Cartwright (@chriscartw83) January 5, 2022
Call it leading by example #Dystopia
But who cares about being credible in 2022 ?
Remember #JeffBezos at #COP26 ????, while launching #space tourism pic.twitter.com/KNiTmoRY0N
'BİRLEŞİK KRALLIK'TA ÜRETİLEN EN BÜYÜK YAT'
47 yaşındaki aktör, 24 yaşındaki sevgilisi Camila Marrone'la birlikte Karayipler'deki St. Barts adasının yakınında yılbaşından bu yana tatil yapıyor.
Çiftin tatil yaptığı The Vava II, Birleşik Krallık'ta üretilen en büyük yat olma özelliğini taşıyor. İkili yatta arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyor. The Vava II'nin sahibiyse 46 yaşındaki İsviçreli ilaç milyarderi Ernesto Bertarelli.
The Vava II'de spor salonu, yüzme havuzu, sinema ve 'beach club' bulunuyor. Yat, 30 kişilik mürettebat ve 22 yolcu alabiliyor.
Aktörün bugüne birçok iklim projesi için 75 milyon sterlin bağış yaptığı düşünülüyor. Yakın zamanda nesli tükenmekte olan bir ağaç türüne Uvariopsis dicaprio adı verilmişti.
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