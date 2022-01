110 milyon sterlinlik yatla tatil yapan Leonardo DiCaprio'ya 'iklim yalancılığı' suçlaması

Birleşmiş Milletler'in iklim elçisi olan ABD'li çevreci aktör Leonardo DiCaprio'nun dünyanın en büyük ve çevre düşmanı olduğu iddia edilen süper yatlarından birinde tatil yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu yatın her 1.6 kilometrede 238 kilogram karbondioksit salınımına yol açtığı öne sürüldü.

Kısa süre önce Don't Look Up filmiyle hayranlarının karşısına çıkan DiCaprio, 2 Kasım 2021'de İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşmuştu. Dünya liderlerine seslenen aktör iklim değişikliği konusunda dayanışmayla harekete geçmenin vaktinin geldiğini dile getirmişti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; DiCaprio'nun iklim değişikliği konusundaki duruşuna rağmen The Vava II adlı süperyatta görüntülenmesi aktöre eleştiri oklarının çevrilmesine neden oldu. Söz konusu yat 11 kilometrelik bir mesafe kat ettiğinde ortalama bir arabanın bir yılda ürettiği kadar karbon üretiyor.

The Vava II'nin 6 masası bulunuyor ve üstünde helikopter pisti yer alıyor. Yatın yakıt deposunu doldurmak 250 bin sterlin gibi ciddi bir meblağa mal oluyor.

