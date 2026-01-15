Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 16 Ocak 2026 Cuma günü karneler dağıtılacak ve öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacak. Peki, 16 Ocak Cuma günü karneler saat kaçta verilecek? İlkokul, ortaokul ve liseler saat kaçta karne alacak?

KARNE DAĞITIM SAATLERİ KA ÇTA?

MEB, ülke genelindeki tüm okullar için tek bir standart karne dağıtım saati belirlememektedir. Karne dağıtım saatleri, her okulun kendi yönetiminin belirlediği program çerçevesinde farklılık gösterebilir.

Yaygın uygulamalara bakıldığında, ilkokul ve ortaokullarda sabahçı öğrenciler genellikle 09.00 ile 10.30 arasında, öğlenci öğrenciler ise 10.30 ile 12.00 saatleri arasında karnelerini alıyor. Liselerde de karne dağıtımı çoğunlukla 10:00 ile 12:00 aralığında yapılıyor. En net bilginin okul yönetimlerinden veya sınıf öğretmenlerinden öğrenilmesi gerekiyor.