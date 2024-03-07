2 bin 800 dekar alanda ekimi yapılıyor! Erkenden kurutulacak

Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:15

Güncelleme: 07.03.2024 - 15:15

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) tarafından Amasya’nın Taşova ilçesinde "Altın Bamya Kurutma ve Paketleme Tesisi" açıldı.

Taşova Hünerli Eller Kadın Kooperatifi tarafından işletilecek olan “Taşova Altın Bamyasının Katma Değerinin Arttırılması Projesi” ile Taşova genelinde 2 bin 800 dekar alanda ekimi yapılan çiçek bamyasından elde edilen katma değerin artırılması, kadınların güçlendirilmesi amacıyla belediye hizmet binası arkası üretim atölyesine dönüştürüldü. Kurutma fırını, dondurarak kurutma makinesi gibi ekipman yatırımları gerçekleştirilerek çiçek bamyasının yanı sıra meyve ve sebzelerinde kurutulması üretim süreci güçlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren ve merkezi Samsun’da bulunan OKA’nın destekleriyle 4,2 milyon TL bütçeli proje ile oluşturulan modern altyapı, coğrafi işaretli çiçek bamyasının yerel ekonomiye katkısının artırılmasını da sağlayacak. Böylelikle OKA'nın bölgede gastronomi alanında yürüttüğü çalışmalara, Taşova Hünerli Eller Kadın Kooperatifinin de dâhil edilmesi ve çiçek bamyasının daha etkili tanıtılması hedefleniyor.

Amasya’da da toplam bütçesi 13,8 milyon TL olan 5 proje desteklenmeye hak kazandı. 2 proje tamamlanmış olup 3 tanesinin uygulama süreci devam ediyor. 2024 yılı SOGEP kapsamında Amasya’da 12 başvuru alınmış olup 3 tanesi Arıcılık, Sanayi ve Turizm alanlarında Taşova’dan sunuldu.

Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Kurucu Üyesi Özlem Genç, "Projemizin esas amacı Taşova'nın katma değeri olan bamyanın daha az işçilikle kurutulması ve piyasaya sunumu. Altın Bamya Kurutma Tesisimizde bir adet bamya kurutmak için makinemiz mevcut. Bir adet de yeni geliştirilmiş teknoloji olan dondurarak kurutma makinesi mevcut. Biz yalnızca bamyanın yenen meyve kısmını değil, çiçek kısmını da kullanmayı planlıyoruz bu süreçte. Bamya çiçeğinden çay yapacağız aynı zamanda. Proje maliyetimizde yaklaşık 4 milyon TL" dedi.

Açılış Törenine Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Taşova Hünerli Eller Kadın Kooperatifi personelleri ve davetliler katıldı.