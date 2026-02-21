20 Mayıs’ta başlayacak! Erken gelen sıcaklar hasat beklentisini yükseltti

Adana'nın Kozan ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağış ve selin ardından hava sıcaklıklarının 20 dereceye kadar yükselmesiyle şeftali ağaçları pembe ve beyaz çiçeklere büründü. Onlarca dönüm arazide çiçek açan ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şeftali bahçesinin sorumlusu Erol Kürtül, hasadın Mayıs ayında başlayacağını belirterek, "Hasadımız 20 Mayıs tarihinde başlıyor. Çiçeklerimiz şu an çok güzel. Eğer don olmazsa bu yıl verimden umutluyuz. Geçen yıl don vurmuştu, bu sene beklentimiz yüksek" dedi