2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ayrıntıları belli oldu

21 Ekim 2021 Perşembe, 11:03

2022 Eurovision Yarışması'nın ayrıntıları belli oldu. Ayrıntılara göre, 40'tan fazla yayıncı 10 Mayıs ve 12 Mayıs tarihlerinde Eurovision kupası için yarışacak.



Eurovision organizasyonundan Martin Österdahl, yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki mayıs ayında Torino'da ikonik Eurovision kupasını kazanmak için bir kez daha 40'tan fazla yayıncı yarışacağı için çok heyecanlıyız” dedi.

Österdahl, “İtalyan yayıncı Rai'den gelen ekip, tüm delegasyonları yeni bir ev sahibi şehirde ağırlamak ve Eurovision Şarkı Yarışması'nın, yaklaşık 200 milyon izleyici tarafından beklenen heyecanı ve son teknoloji ürünü gösteriyi sunmasını sağlamak için hazırlıklar üzerinde çok çalışıyor” ifadesini kullandı.

2022 EUROVISON ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN?

10 Mayıs ve 12 Mayıs tarihlerinde iki kez yarı final mücadelesinin sergileneceği Eurovision’un finali 14 Mayıs’ta gerçekleşecek. Yarışma, Torino’daki PalaOlimpico adlı stadyumda yapılacak.

TÜRKİYE YARIŞMAYA KATILACAK MI?

Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision’dan çekilmişti. Ancak haziran ayında Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na yeniden katılma sinyali vermiş, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yarışma ile ilgili tekrar görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Eren, "Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" demişti.

5 yıldır yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'na Türkiye yarışmaya ilk kez 1975 yılında dahil olmuştu. Bugüne dek en büyük başarısını 2003 yılında Sertab Erener’in birinciliğiyle gösteren Türkiye, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nda yok.

2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak ülkeler:

Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandşya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere