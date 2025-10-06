2025 Nobel Tıp Ödülü, bağışıklık sisteminin düzenleyici mekanizmalarını keşfeden Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi’ye verildi. Peki, 2025 Nobel Tıp Ödülü sahibi Fred Ramsdell kimdir? Fred Ramsdell çalışmaları...

FRED RAMSDELL KİMDİR?

Fred Ramsdell, bağışıklık sisteminin kendi dokularına zarar vermesini önleyen mekanizmaları açıklayan bilimsel çalışmalarıyla 2025 Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülen üç bilim insanından biridir. Ramsdell’in araştırmaları, özellikle periferik bağışıklık toleransı alanında yaptığı katkılarla öne çıkmış; bağışıklık sisteminin dengeyi nasıl sağladığını ve otoimmün hastalıkların oluşumunu nasıl engellediğini anlamamıza yardımcı olmuştur. Bu keşif, romatoid artrit, tip 1 diyabet ve lupus gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni yaklaşımların geliştirilmesine zemin hazırlamış; immünoterapi alanında da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmiştir.