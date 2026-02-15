Ay’ın, Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu Güneş’i kısmen ya da tamamen örtmesiyle meydana gelen Güneş tutulması tarihi gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 Halkalı Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görünecek mi?

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halkalı Güneş tutulması, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 19.46'da gerçekleşecek

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Halkalı Güneş tutulması, Türkiye’den doğrudan çıplak gözle gözükmeyecek.

Tutulma yalnızca Antarktika üzerinde sınırlı yerlerde halkalı olarak görülebilecek. Arjantin ve Şili'nin en güney ucundan ve Güney Afrika'nın büyük bir bölümünden ise (Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar dahil) kısmi şekilde izlenebilecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı Güneş tutulması, Ay’ın Güneş’in önünden geçerken Dünya’ya görece daha uzak bir konumda bulunması sonucu meydana gelir. Bu durumda Ay, Güneş’in merkezini örtse bile Güneş’in dış kenarları görünür kalır ve gökyüzünde parlak bir halka görüntüsü oluşur. Bu nedenle bu gök olayı, “ateş halkası” olarak da adlandırılır.