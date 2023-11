25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nasıl ortaya çıktı?

Yayınlanma: 25.11.2023 - 12:22

Güncelleme: 25.11.2023 - 12:36

Dünya genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele, her yıl 25 Kasım'da anılan önemli bir tarihe denk gelir. Bu özel gün, Mirabal kız kardeşlerin trajik ölümlerinin anısını yaşatmanın yanı sıra, kadın haklarına duyarlılığı artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla birçok ülkede çeşitli etkinliklere sahne olur.

Dünya genelinde milyonlarca kadın, her gün fiziksel, duygusal veya ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Bu gün, bu soruna karşı birlikte durma ve değişim talep etme fırsatı sunar. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadın haklarına saygı ve cinsiyet eşitliği için bir çağrı niteliğindedir.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NEDİR?

25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edilmektedir. Bu gün, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi, kadın haklarına saygı gösterilmesi ve toplumda cinsiyet eşitliği bilincinin arttırılması amacıyla dünya genelinde kutlanır.

Uluslararası Mücadele Günü, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapar. Bu gün, dünya genelinde çeşitli etkinlikler, seminerler, konferanslar ve kampanyalarla kutlanır.

Aynı zamanda "16 Gün Aktivizmi" adı verilen bir kampanyanın başlangıcını oluşturur ve 25 Kasım'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar süren dönemde kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlenir.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

25 Kasım tarihi, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde Mirabal kız kardeşlerin diktatörlük karşıtı mücadeleleri nedeniyle öldürülmelerinin ardından Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiştir. Mirabal kız kardeşlerin trajik hikayesi, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede bir sembol haline gelmiştir.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women)1960 yılının 25 Kasım gününde Dominik Cumhuriyeti'nde Mirabal kız kardeşlerin ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo karşıtı mücadeleleri nedeniyle öldürülmelerinin ardından BM Genel Kurulu tarafından belirlenmiştir. Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun: "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra kız kardeşler vahşice öldürülmüşlerdir.

BM Genel Kurulu 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etmiştir.

MİRABAL KARDEŞLER KİMDİR?

Mirabal kardeşler olarak bilinen Patria, Minerva ve María Teresa, Dominik Cumhuriyeti'nde Rafael Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadelede yer alan ve halkın özgürlüğü için fedakarlıkta bulunup trajik bir şekilde hayatını kaybeden üç Dominikli kız kardeştir.

Bu trajik olay, Mirabal kız kardeşlerin anısını yaşatmak ve kadına yönelik şiddete karşı bir duruş sergilemek amacıyla "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak kabul edilmiştir.