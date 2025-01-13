35 milyon TL geliri olduğu iddia edilmişti... MESAM'dan Ferdi Tayfur'un telif gelirine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:44

Güncelleme: 13.01.2025 - 12:18

MESAM Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur’un yıllık 35 milyon TL telif geliri elde ettiği iddialarını yalanladı. Ergül, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunda yanlış algılar yarattığını söyledi.

MESAM Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur’un çok önemli bir eser sahibi olduğunu belirterek, sanatçının MESAM veritabanında 350 civarında eseri kayıtlı olduğunu söyledi.

Ergül, "Ferdi Tayfur, milyonların beğenisini kazanan eserleriyle telif gelirleri bakımından her zaman ilk 20 içinde yer almıştır. Ancak iddia edilen 35 milyon TL gibi rakamlara Türkiye'de ulaşan kimse bulunmamaktadır. Bu kadar değerli eserler üretmiş bir sanatçının alacağı telif elbette en doğal hakkıdır," dedi.

"HABERLER ASILSIZ"



Recep Ergül, basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan yıllık 35 milyon TL telif geliri iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Ergül, "Bu iddialar, vefatı henüz çok yeni olan Ferdi Tayfur’un ailesini üzmüş ve eşdeğer eser sahiplerimiz arasında şaşkınlık yaratmıştır. Ayrıca bu tür asılsız haberler, üyelerimiz arasında gereksiz beklentilere yol açmaktadır," ifadelerini kullandı.

"TELAFFUZ EDİLEN RAKAMLAR GERÇEKÇİ DEĞIL"



MESAM Başkanı Ergül, telif gelirlerinde son yıllarda önemli artışlar yaşandığını ancak iddia edilen rakamların oldukça astronomik olduğunu vurguladı.

Ergül, "Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) gereği üyelerimizin telif gelirlerini paylaşamıyoruz. Ancak MESAM’ın çalışmaları sayesinde ilerleyen yıllarda bu seviyelere ulaşabilecek sanatçılarımız olabileceğini öngörüyoruz. Yine de şu an telaffuz edilen rakamlar gerçekçi değildir," diye konuştu.