50 milyar TL bağışlayan Yeni Çamoluk Otomotiv gündem oldu: Gerçek ortaya çıktı
ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" programında 50 milyar liralık bağışıyla Yeni Çamoluk Otomotiv damgasını vurdu. Söz konusu galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerde zarar gören vatandaşlara yardım için ATV, Star TV, Kanal D, Show TV, TV8, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de ortak yayın yaptı.
"Türkiye Tek Yürek" isimli ortak yayınında 2. el otomobil satışı yapan bir bağışçının 50 milyar TL bağış yapması, duyanları şok etti. Acun Ilıcalı, daha sonradan yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.
Hamit Durmaz isimli bağışçının 50 milyar TL değil, 50 bin TL bağışladığı ortaya çıktı. Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tutarın yanlış anlaşıldığını açıkladı.
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