Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, her yıl olduğu gibi bu yıl da nisan ayının ilk günlerinde başlayacak. Peki, Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman? 2026 Adana Portakal Çiçeği Festivaline hangi sanatçılar katılacak?

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI NE ZAMAN?

Karnaval, konserlerin yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Sportif faaliyetlerden biri olan Adana Halk Koşusu, 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 09.00'da şehrin simgelerinden olan bir noktadan başlayacak.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI NEDİR?

Sanatçı Kadrosu ve Konserler

Karnaval kapsamında düzenlenecek konserler ve etkinlikler, festival coşkusunu doruklara taşıyacak. Şimdiden açıklanan bazı sanatçılar ve konser tarihleri şu şekilde:

• 2 Nisan 2026: Haluk Levent, Yüreğir Millet Bahçesi'nde sahne alacak.

• 4 Nisan 2026: Derya Uluğ, Uğur Mumcu Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak.

Festival programına ilerleyen günlerde yeni sanatçıların ve etkinliklerin de eklenmesi bekleniyor.