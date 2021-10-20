Ahmet Güneştekin 'Hafıza Odası' tepkilerine yanıt verdi: ‘Eleştirilerinizi dinleyeceğim’
Ahmet Güneştekin'in ‘Hafıza Odası’ sergisi Diyarbakır'da tepkiyle karşılandı. Güneştekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eleştiri ve önerilerinizi dinleyeceğim" dedi.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) ev sahipliği yaptığı ve Pilevneli Galeri’nin sunumuyla gerçekleşen Ahmet Güneştekin’in ‘Hafıza Odası’ sergisi, Diyarbakır’ın tarihi Keçi Burcu’nda 16 Ekim’de açıldı. Sanatçı Ahmet Güneştekin’in sergisi, Diyarbakır’da tepkiyle karşılandı.
TABUTLARI AŞAĞI ATTILAR
Sergiyi protesto eden bir grup genç, "Amed uyuma, hafızana sahip çık" şeklinde slogan attıktan sonra alandaki bazı tabutları da surlardan aşağı attılar.
TWITTER’DAN AÇIKLAMA YAPTI
Güneştekin, yaşananların ardından resmi Twitter hesabından şu şekilde açıklama yaptı:
"Her haftasonu Diyarbakır’da halkımızla buluşup, sergideki yapıtlar ve yapıtların üretim süreçleriyle ilgili merak ettiklerinizi yanıtlayacak, eleştiri ve önerilerinizi dinleyeceğim. Sergi pazartesi günleri hariç 10:00-18:00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek".
Her haftasonu Diyarbakır’da halkımızla buluşup, sergideki yapıtlar ve yapıtların üretim süreçleriyle ilgili merak ettiklerinizi yanıtlayacak, eleştiri ve önerilerinizi dinleyeceğim.— Ahmet Güneştekin?? (@AhmetGunestekin) October 19, 2021
Sergi pazartesi günleri hariç 10:00-18:00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.#HafızaOdası pic.twitter.com/4VjcbxoFWu
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