AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu Nâzım Hikmet şiiri: Asya-Afrika Yazarlarına

17.10.2025 15:48:00
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu. Erdoğan, forumda Nâzım Hikmet, Moskova’da kaleme aldığı “Asya-Afrika Yazarlarına” şiirini okudu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Afrika Ekonomik Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, forumda Nâzım Hikmet, Moskova’da kaleme aldığı “Asya-Afrika Yazarlarına” şiirini okudu. 

ASYA-AFRİKA YAZARLARINA

Kardeşlerim

bakmayın sarı saçlı olduğuma

ben Asyalıyım

bakmayın mavi gözlü olduğuma

ben Afrikalıyım

ağaçlar kendi dibine gölge vermez benim orda

                                        sizin ordakiler gibi tıpkı

benim orda arslanın ağzındadır ekmek

                    ejderler yatar başında çeşmelerin

                    ve ölünür benim orda ellisine basılmadan

                                     sizin ordaki gibi tıpkı

bakmayın sarı saçlı olduğuma

ben Asyalıyım

bakmayın mavi gözlü olduğuma

ben Afrikalıyım

okuyup yazma bilmez yüzde sekseni benimkilerin

şiirler gezer ağızdan ağıza türküleşerek

şiirler bayraklaşabilir benim orda

                                sizin ordaki gibi

kardeşlerim

sıska öküzün yanına koşulup şiirlerimiz

                                                toprağı sürebilmeli

pirinç tarlalarında bataklığa girebilmeli

                                                dizlerine kadar

bütün soruları sorabilmeli

bütün ışıkları derebilmeli

yol başlarında durabilmeli

                    kilometre taşları gibi şiirlerimiz

yaklaşan düşmanı herkesten önce görebilmeli

cengelde tamtamlara vurabilmeli

ve yeryüzünde tek esir yurt tek esir insan

gökyüzünde atomlu tek bulut kalmayıncaya kadar

malı mülkü aklı fikri canı neyi varsa verebilmeli

                                         büyük hürriyete şiirlerimiz

