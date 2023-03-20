AKP'nin teklif götürdüğü iddia edilmişti... Müge Anlı'dan 'milletvekili adaylığı' açıklaması: Canlı yayında yanıt verdi

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:43

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:44

Ünlü sunucu Müge Anlı son olarak 'milletvekilliği' adaylığıyla gündeme geldi. Turktime.com yazarı Talat Atilla, AKP'nin 5 isme milletvekilliği adaylığı için teklif ettiğini yazdı.

"YÜZDE 2 İLE 2,5 OYU VAR"

Atilla'nın aktardığına göre AKP'nin teklif götürdüğü isimler arasında Müge Anlı, Hilal Kaplan, Hasan Basri Yalçın, Halime Kökce ve Şebnem Bursalı yer alıyordu.

Atilla yazısında, "İktidar partisi Müge Anlı'ya Milletvekili adaylığı teklif etti. İktidar kulislerinde Anlı'nın yüzde 2 ile 2,5 oyu olduğuna inanılıyor" dedi.

Talat Attila, yazısında, "Sabah yazarları Hasan Basri Yalçın ve Hilal Kaplan'a.. Star yazarı Halime Kökce'ye de iktidar partisinden vekillik teklifi geldi. Siyaset bu, elbette saatler içinde her şey değişebilir ama bu gazetecileri TBMM'de görecek gibiyiz" ifadelerini kullandı.

İDDİALARA CANLI YAYINDA YANIT VERDİ

Gözlerin çevrildiği Müge Anlı ise konuyla ilgili Müge Anlı İle Tatlı Sert programında açıklama yaptı.

Esprili bir dille iddiaları yalanlayan Anlı, "Bir kere çok az yüzde 2.5. Razı olmam teklif edilse de. Bugün ben kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç alıyorum. Benim siyasetle alakam yok. Yapmak da istesem onu biliyorsunuz yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım. Beni de abuk subuk TT yapmayın" dedi.

Anlı şöyle devam etti:

"Gelen teklif de yok. Aşk olsun hiç teklif de yok. Madem yapacaksınız yüzde 25 falan yapın da şanımız yürüsün. Siz öyle uydurursanız dalganız da böyle geçilir."