Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:34

Güncelleme: 31.05.2023 - 13:34

Oscar ödüllü 79 yaşındaki usta oyuncu Robert de Niro'nun geçen ay 7'inci çocuğunu kucağına almasının ardından bir haber de 83 yaşındaki Al Pacino’dan geldi. ‘Baba’, ‘Yaralı Yüz’ ve ‘Şeytan’ın Avukatı’ gibi kült filmlerin yıldızı oscar ödüllü Al Pacino, 4'üncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Al Pacino’nun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’ın 8 aylık hamile olduğu kaydedildi. Peki, Al Pacino'nun zorlu hayat hikayesi... Al Pacino kimdir, nereli, kaç yaşında? Al Pacino hangi filmlerde oynadı? İşte, Al Pacino'nun hayatına dair merak edilenler...

AL PACİNO KİMDİR?

Alfredo James Pacino, 25 Nisan 1940 tarihinde New York City, New York'ta Rose Gerardi ve Salvatore Pacino çiftinin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisi henüz 2 yaşındayken ailesi boşandı.

Annesi ile beraber Corleone, Sicilya, İtalya’dan gelen göçüp Bronx’a gelen aile üyeleri Kate ve James Gerardi ile beraber yaşamak için Bronx’a taşındı. Pacino’nun babası da San Fratello, Sicilya, İtalya’lıydı ve bir boşanmalarının ardından bir sigorta şirketinde çalışmak için Covina, Kaliforniya’ya taşındı.

Gençlik yıllarında arkadaşları ona “Sonny” veya “The Actor” diyordu. Kendisi bir beyzbol oyuncusu olmak istiyordu. Herman Riddler Junior Lisesi’ne gitti ama kısa süre geçmeden İngilizce dışındaki derslerini ektiği için okuldan atıldı. High School of Performing Arts’a (Performans Sanatları Lisesi) gitti. Annesi bu kararına karşı çıktı ve annesi ile bir tartışma yaşadı. Bu tartışmanın ardından evi terk etti. Oyunculuk derslerini finanse etmek için düşük ücretlerle de olsa postacı, garson, posta memuru ve temizlikçi olarak çalıştı. Bir kere de Commentary dergisinde çalıştı.

En yakın arkadaşları yüksek dozda uyuşturucu kullanımından 19 ve 30 yaşlarında öldü. Bronx’ta büyümek onu zaman zaman kavgalara ve okulda sürekli sorun çıkartan bir çocuk olmaya itti. New York’ta bazı tiyatro oyunlarında yer aldı, Actors Studio okuluna katılmak istedi fakat reddedildi. Sonra HB Studio’ya katıldı. Burada ileride akıl hocası ve en yakın arkadaşı olacak Charlie Laughton ile tanıştı. Bu dönemde sık sık işsiz kaldı. Sokaklarda, tiyatrolarda ve bazen arkadaşlarının evinde uyudu.

1962 yılında 43 yaşında olan annesi öldü. Aynı yıl büyükbabası James de öldü. Al Pacino, bu dönemleri hayatının en kötü dönemleri olarak dile getirdi.

4 yıl boyunca HB Studios’da çalıştıktan sonra profesyonel aktörlerin, tiyatro yönetmenlerinin ve oyun yazarlarının üye olduğu bir organizasyon olan Actors Studio’ya seçildi. Sonradan The Godfather: Part II'de ve And Justice For All filmlerinde beraber rol alacağı Lee Strasberg ile metod oyunculuğu çalıştı.

AL PACİNO OYUNCULUK KARİYERİ

Actors Studio'ya girdikten sonra James Earl Jones ile çalıştığı The Place Creep'te rol aldı. 1967-68 tiyatro sezonunda zalim bir sokak serserisini oynadığı The Indian Wants the Bronx ile Obie Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Al Pacino'nun Broadway'de sahneye çıktığı ilk oyun Does the Tiger Wear a Necktie?'dır. Her ne kadar oyun kırk gösterimden sonra kaldırıldı ise de Pacino, topluma uyum sağlayamayan bir uyuşturucu bağımlısını canlandırdığı rolüyle Tony Ödülü'nün sahibi oldu. Al Pacino'nun kariyerindeki ilk filmi, 1969 yılında çevirdiği Me, Natalie'dir. Buradaki başarısıyla, yapımcılığını Paramount Pictures'un üstlendiği, Francis Ford Coppola'nın The Godfather filminde Michael Corleone rolünü oynamaya hak kazanacaktır. Bu filmdeki performansı ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar Ödülü'ne aday gösterildi. Sonra Broadway oyunlarına döndü ve başrolünü oynadığı The Basic Training of Pavlo Hummel ile ikinci kez Tony Ödülü'nün sahibi oldu.

Pacino'nun daha sonra rol aldığı filmleri, homoseksüel bir seri katilin peşinde olan bir polis memurunu canlandırdığı Cruising ve Author! Author! adlı komedi filmleri gişede battı. 1983 yılında Brian De Palma'nın yönettigi, şiddeti bol Scarface ise ilk gösterildiğinde sinemanın kült filmleri arasındaki yerini aldı.

Fakat başarının arkasından tekrar başarısızlık geldi ve Pacino tarihsel epik Revolution filminden sonra gözlerden uzaklaştı. Bu arada The Local Stigmatic filmiyle yönetmenliği denedi. Film, hiç sinemalara çıkmadı fakat New York'ta bir müzede bir kere gösterildi.

Al Pacino'nun dönüşü, 1989'da çekilen Sea of Love filmi ile oldu. Film büyük sükse yaptı. 1990'da gösterişli bir gangsteri oynadığı Dick Tracy ile altıncı kez Oscar'a aday olan Pacino, aynı yıl çevrilen, üçlemenin üçüncü ayağı The Godfather: Part III'de yer aldı.

Ertesi yıl çevirdiği romantik komedi Frankie and Johnny ve ardından gelen Glengarry Glen Ross, sevilen filmleriydi. Uzun süren sessizliğin ardından Scent of a Woman'daki (Kadın Kokusu) oyunculuğu ile nihayet Oscar ödülüne kavuşmayı başardı.

1993'te Brian De Palma ile tekrar çalıştığı Carlito's Way ve 1995'te Michael Mann'in yazıp yönettiği ve Robert De Niro'nun canlandırdığı bir hırsızın peşindeki polisi oynadığı Heat ile kariyerine devam eden Pacino, 1996'da politik bir dram olan City Hall'da rol aldı. Fakat o sene dikkatleri daha çok yazıp yönettiği ve rol aldığı Looking for Richard ile çekti.

1997 senesinde genç Hollywood yıldızları ile oynadığı filmler ile gündemdeydi. Önce Johnny Depp ile Donnie Brasco ve sonra Keanu Reeves ile Şeytanın Avukatı'nda rol aldı.

1999 senesinde Russell Crowe ile beraber The Insider filminde yer aldı. Bu filmde sigara şirketlerinin halktan gizlediği sırların anlatıldığı ve yayın aşamasında kıyametin koptuğu 60 Minutes adlı programın yapımcısı Lowell Bergman'ı canlandırdı.

2000 yılında yönetmenliğini Oliver Stone'un üstlendiği ve başrollerinde Cameron Diaz, James Woods ve Dennis Quaid gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı Any Given Sunday adlı filmde oynayan oyuncu, Tony D'Amato adında futbol aşığı bir koçu canlandırdı.

2002 yılında Andrew Niccol'ün yönettiği, Rachel Roberts'in S1M0NE karakterini canlandırdığı S1M0NE adlı eserde Al Pacino, Hollywood yıldızlarının kaprislerine karşı tesadüfen eline geçen bir fırsatla tepki göstermeyi amaçlayan bir yönetmen olan Viktor Taransky'yi canlandırdı. 2003 yılında genç yıldızlardan olan Colin Farrell ile Çaylak isimli filmde oynadı. 2003 yılında rol aldığı Angels in America adlı mini dizi 12 dalda Emmy ödülü aldı, Al Pacino da bu dizi ile ilk Emmy ödülünü almış oldu. Aynı yıl Venedik Taciri isimli filminde yahudi tefeci Shylock'u oynadı. 2005 yılında Kirli Para adlı pek beğenilmeyen filmde rol aldı. 2007 yılında ise Jon Avnet'in yönetmenliğini yaptığı 88 Minutes isimli filmde başrolü oynadı. Bu filmde geçmişte kendisinin tespitleri sonucu yakalanan ve idama mahkûm edilen bir cinayet zanlısının suçunu kaldırmak isteyenler tarafından tehdit edilen bir cinayet psikiyatristi ve üniversite hocasını canlandırdı.

Diğer taraftan 1995 yılında Michael Mann tarafından yönetilen Heat filminde Robert De Niro ile bir araya gelen Al Pacino, bu kez Jon Avnet'in yönetmenliğini üstlendiği Righteous Kill filminde başrolü paylaştı, film 2008 yılında gösterime girmiştir.

AL PACİNO HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1969 Me, Natalie - Tony

1971 The Panic in Needle Park - Bobby

1972 The Godfather - Michael Corleone

1973 Scarecrow - Francis Lionel Delbuchi

1973 Serpico - Frank Serpico

1974 The Godfather Part II - Michael Corleone

1975 Dog Day Afternoon - Sonny Wortzik

1977 Bobby Deerfield - Bobby Deerfield

1979 And Justice for All. - Arthur Kirkland

1980 Cruising - Steve Burns

1982 Author! Author! - Ivan Travalian

1983 Scarface - Tony Montana

1985 Revolution - Tom Dobb

1989 Sea of Love - Frank Keller

1990 The Local Stigmatic - Graham

1990 Dick Tracy - Alphonse Caprice

1990 The Godfather Part III - Michael Corleone

1991 Frankie and Johnny - Johnny

1992 Glengarry Glen Ross - Richard Roma

1992 Scent of a Woman - Frank Slade

1993 Carlito's Way - Carlito Brigante

1995 Two Bits - Grandpa

1995 Heat - Vincent Hanna

1996 City Hall - John Pappas

1997 Köstebek - Lefty

1997 Donnie Brasco - Benjamin Ruggiero

1997 The Devil's Advocate - John Milton

1999 The Insider - Lowell Bergman

1999 Any Given Sunday - Tony D'Amato

2000 Chinese Coffee - Harry Levine

2002 Insomnia - Will Dormer

2002 Simone - Viktor Taransky

2002 People I Know - Eli Wurman

2003 The Recruit - Walter Burke

2003 Gigli - Starkman

2004 The Merchant of Venice - Shylock

2005 Two for the Money - Walter Abrams

2007 88 Minutes - Jack Gramm

2007 Ocean's Thirteen - Willie Bank

2008 Righteous Kill - David Fisk

2011 The Son of No One - Charles Stanford

2011 Jack and Jill - Kendisi

2012 Stand Up Guys - Val

2013 Salomé - King Herod

2014 Manglehorn - A.J. Manglehorn

2014 The Humbling - Simon Axler

2015 Danny Collins - Danny Collins

2016 Misconduct - Abrams

2017 Hangman - Dedektif Archer

2019 Once Upon a Time in Hollywood - Marvin Schwarz

2019 The Irishman - Jimmy Hoffa

2021 American Traitor: The Trial of Axis Sally - James Laughlin

2021 House of Gucci - Aldo Gucci

AL PACİNO ÖDÜLLERİ