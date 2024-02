Albert Einstein'den iyi bir yaşam için 5 tavsiye: Daha iyi bir yaşam için neler yapmalıyız?

Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:35

Güncelleme: 02.02.2024 - 10:52

Hepimiz Albert Einstein'i fizik biliminde keşfettiği yeni buluşlarla biliriz ancak Einstein, ünlü bir fizikçiden daha fazlasıydı. Einstein'in en az bilinen yanı yaşama dair fikirlerdir. Bu yazımızda ünlü fizikçi Albert Einstein'in daha iyi bir yaşam için önerdiği tavsiyeleri sizin için derledik. İşte Einstein'in daha iyi yaşam tavsiyeleri...

KÖTÜ OLSANIZ BİLE SEVDİĞİNİZ ŞEYLERİ YAPIN

Sadece fizikçi karakteriyle tanıdığımız Albert Einstein'in de her insan gibi farklı hobileri vardı. Einstein'in ikinci eşi ve kuzeni olan Elsa, Einstein'in yelken sevdalısı olduğunu açıklıyor. Yelkeni çok seven Einstein, pek de iyi bir yelkenci değildi. Birçok yelkenci Einstein’ın yelkeninden uzak dururdu. Çünkü Einstein yüzme bilmiyordu ve can yeleği takmayı da reddediyordu. Tekne sahipleri ve çocuklar sık sık dahi fizikçiyi boğulmaktan kurtarıyordu. Siz de kendinizi rahatlatmak için sevdiğiniz işleri kötü yapsanız da yapmaya devam edebilirsiniz.

SORUNLARI BİRER BİLMECE GİBİ GÖRMEK

Einstein fizikte ve ötesinde karşılaştığı her zorluğu çözülmesi gereken bir bulmaca olarak görüyordu. Çünkü bu sayede sorunlar arasında boğulmaktan kurtulup çözüm için harekete geçebiliyordu. Bu duruma en güzel örnek belki de Einstein’ın özel göreliliği ortaya koymasıdır. Biz de Einstein gibi bireysel hayatımızda karşılaştığımız sorunlar için o sorunu bir kenara alıp, onu bir bulmaca gibi görüp çözmeye odaklanabiliriz.

SİYASETİN DUYGULARINIZI DEĞİŞTİRMESİNE İZİN VERMEYİN

Her ne kadar Einstein’ı fizikteki çığır açan çalışmalarıyla tanısak da sonuçta o da döneminin insanıydı. İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkım ve siyasi ortam elbette Albert Einstein’ı da etkiliyordu. Devletler kutuplaştıkça insanlar da kutuplaşıyor ve sırf siyasi fikirler yüzünden insanlar birbirine zarar veriyordu. Bu nedenle Einstein, bu kutuplaşmanın yalnızca kendimize ve sevdiklerimize zarar verdiğini düşünüyordu. Biz de Einstein gibi karşıt fikirlere saldırmak yerine dinlenmeyi öğrenerek hayat kalitemizi yükseltebiliriz.

EŞİTLİKÇİ OLMAK

Albert Einstein 1930’larda ABD’ye göç ettikten sonra oradaki ayrımcılıktan çok rahatsız oldu. Bu nedenle de ABD hükümetine zaman zaman çok sert eleştiriler yaptı. Özellikle de siyahilere yapılan ayrımcılık konusunda. Hatta bu sebeple 1932 yılında FBI Einstein hakkında bir dosya açtı. İnsanlık tarihinde birçok dönüm noktasının sahibi olan ünlü fizikçi her insanın eşit olduğunu ve bilimin sadece ayrıcalıklı insanlar için geçerli olmadığını savunuyordu. Biz de sosyal yaşamımızda herkesi eşit görerek daha iyi bir hayat kalitesine ulaşabiliriz.

ENERJİNİZİ AKILLI KULLANIN

Birçok insan dış görünüş bakımından Einstein’ın pek de güzel görünmediğinde hem fikirdir. Dağınık saçları, yıpranmış giysileri ve çorapsız ayakkabılarıyla Einstein, gerçekten de dış görünüşü için pek zaman harcamıyordu. Çünkü bunu o kadar da önemli görmüyordu ve bu durumdan rahatsız olmuyordu. Bu yüzden de hep benzer şekillerde giyinmeyi tercih ediyordu. Einstein, karar verme yorgunluğundan kaçınmak için bu şekilde yaşıyordu çünkü enerjisini akıllı kullanmayı tercih ediyordu. Siz de hayatınızdaki karmaşıklıktan kurtularak enerji seviyenizi yükseltebilir ve hayat kalitenizi arttırabilirsiniz.