İstanbul merkezli yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Şarkıcı Alya Şahinler'in gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Alya Şahinler kimdir? Şarkıcı Alya Şahinler kaç yaşında, nereli? Alya Şahinler neden gözaltına alındı?

ALYA ŞAHİNLER KİMDİR?

Alya Şahinler, 13 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Slovenyalı olan Şahinler, müzik alanındaki eğitimi ve çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Eğitim Hayatı

Alya Şahinler, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim sürecinde klasik müzik alanına yönelen Şahinler, özellikle flüt eğitimi aldı.

Müzik Kariyeri

Klasik müzik alanında eğitim alan Alya Şahinler, Avrupa’da birçok derece elde etti. Daha sonra Türkiye’ye dönen Şahinler, geniş kitleler tarafından Rising Star adlı yarışmayla tanındı.

ALYA ŞAHİNLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Alya Şahinler, KKTC’den dönüşünün ardından bugün havaalanında gözaltına alındı.