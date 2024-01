Amy Winehouse’un hayatını anlatan 'Back to Black' filminden ilk fragman

Yayınlanma: 11.01.2024 - 22:26

Güncelleme: 11.01.2024 - 22:26

Back to Black filmi için ilk kısa fragman paylaşıldı. Dünyaca ünlü müzisyen Amy Winehouse’un hayatını anlatan Sam Taylor-Johnson imzalı yapım uzun süredir merakla bekleniyordu.

DİZİ OLMASI BEKLENİYORDU

Kayıp Rıhtım’ın aktardığına göre; Amy Winehouse’un yaşamını beyaz perdeye taşıyan Back to Black filmi tanıtıldı. İlk etapta dizi formatında geliştirileceği duyurulan yapım, proje aşamasındayken rotasını sinema filmine doğru kırmıştı.

Stranger Things’in yıldızı Millie Bobby Brown’ın talip olduğu Winehouse rolü ise Barbie, Industry, COBRA ve Rogue Agent yapımlarında rol alan Marisa Abela’ya emanet edildi. Abela özellikle HBO yapımı Industry dizisindeki performansıyla ciddi bir çıkış yakalamıştı.

Filmin yönetmenliğini üstlenen Sam Taylor-Johnson daha önce Fifty Shades of Grey, Nowhere Boy ve A Million Little Pieces filmlerini çekti.

Film, Winehouse’un kendi adını taşıyan albümü, bu albümü yapma yolculuğu, Rehab ve You Know I’m No Good gibi hitlerle şöhrete ulaştığı dönemdeki hayatı etrafında şekilleniyor.

WINEHOUSE’UN İNİŞ ÇIKIŞLARLA DOLU HAYATI

Filmden yayınlanan ilk görüntüler, Marisa Abela’nın canlandırdığı Winehouse’un bir müzik efsanesi olma yolunda kat ettiği uzun yolu gözler önüne seriyor. Back to Black, Winehouse’un kariyerini en başından itibaren ele almaya hazırlanıyor.

Sanatçının yerel caz sahnelerinde bir yer edinme mücadelesinden ilk albümü Frank ile beğeni kazanmasına dek inişler ve çıkışlarla dolu bir yaşam izleyicilerle buluşturulmayı bekliyor.

Amy Winehouse, henüz 27 yaşındayken alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

İLK FRAGMAN GELDİ

Back to Black’in prodüksiyonu geçen yılın ocak ayında başladı. Yapımın oyuncu kadrosunda Abela’ya Winehouse’un çoğu parçasına ilham veren ve ona uyuşturucu, alkol ve istismarla dolu zehirli bir ilişki yaşatan eski eşi Blake Fielder-Civil rolünde Jack O’Connel eşlik ediyor.

Filmdeki diğer oyuncular arasında Eddie Marsan ve Leslie Manville de yer alıyor.

Back to Black filmi 12 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’de vizyona girecek.

İşte ilk fragman…