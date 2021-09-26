'Ankaralı Rambo Dede' günde 7 bin mekik çekiyor
Vücudunu dinç tutmak için 60 yaşından sonra spora başlayan 68 yaşındaki Rasim Yelkuvan, 5 saatte 7 bin 333 mekik çekiyor. Her geçen gün daha da dinçleşen Yelkuvan, çocukluğundan beri tutmayan baş parmağını spor yaparak geliştirip bağlama çalma hayalini de gerçekleştirdi.
Arkadaşları ile girdiği iddia sonrasında 7 bin mekik çeken
Rasim Yelkuvan, 60 yaşından sonra sporu günlük hayatının her noktasına
uyarladı. 1953 yılında doğan Rasim Yelkuvan çocukluğundan beri spora merakının
olduğunu söyledi.
9 yıldır sürekli olarak yaptığı hareketlerle birlikte
beslenme alışkanlıklarını da değiştiren Yelkuvan, günden güne dinçleştiğini ve
yaptığı hareketler günlük hayatında kolaylık sağladığını belirtti. 68 yaşında
olan Rasim Yelkuvan, her geçen sene yaptığı sporu geliştirerek, şu anki
hedefinin 10 bin mekik çekmek olduğunu vurguladı.
Spor hareketlerinin başının mekik olduğunu belirten
Yelkuvan, 7'den 70'e herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesini istiyor.
Çocukluğundan beri müziğe olan merakı da sporla birlikte 60 yaşından sonra baş
parmağındaki sağlık sorununun düzelmesi ile bağlama çalabilmesini sağladı.
"9 YILDIR SÜREKLİ OLARAK SPORLA UĞRAŞIYORUM"
Bir arkadaşı ile iddiaya girerek 120 mekiği rahatlıkla çeken
Rasim Yelkuvan, "Spora merakım çocukluktan beri var fakat imkansızlıktan
dolayı o yönde ilerleyemedim. Mahalle aralarında arkadaşlarımla top oynardım.
Sabahları işe giderken spor aktiviteleri yapardım. 60 yaşından sonra mekik
çekmeye başladım, sonrasında farklı hareketlere yöneldim. Yemeye ve içmeye özen
göstermeye başladım. 9 yıldır sürekli olarak sporla uğraşıyorum. 2012'de 120
mekik çektiğime bir arkadaşım inanamamıştı. Bir alet vasıtasıyla saydıklarında
mekik çekerken yorulmadığımı gördüler" diye konuştu.
"7'DEN 70'E HERKESİN SPORLA UĞRAŞMASINI
HEDEFLİYORUM"
Toplumdaki herkesin sporla uğraşarak, sağlıklı beslenmeleri
gerektiğini aktaran Yelkuvan, "Benim kırmızı çizgilerim değil yeşil
çizgilerim var. Benim isteğim toplumun ilk olarak bağışıklık sistemini
geliştirerek dinç bir toplum yetiştirmek, sporu topluma uyarlamak. Hedefim ise
sporla beslenmeyi topluma anlatabilmek istiyorum. Birisi boks maçına çıkıp
kazandığında kimseye faydası olmuyor. Benim amacım ise 7'den 70'e herkesin
sporla uğraşmasını hedefliyorum" değerlendirmesini yaptı.
"SPOR HAREKETLERİNİN BABASI MEKİKTİR"
Spor hareketlerinin babasının mekik olduğunun altını çizen
Yelkuvan, "İlk olarak karın kaslarını ısındıracak hareketler yapıyorum.
Spor hareketlerinin babası mekiktir. Spor yap ya da yapma bağışıklık sisteminin
sağlam olmasını istiyorsan ilk olarak karın kaslarını geliştirmelisin"
ifadelerine yer verdi.
"7 BİN MEKİKTEN FAZLASINI ÇEKEBİLECEK BİRİSİ VARSA DA
HAZIRIM"
7 binden fazla mekik çekebilecek rakip aradığını belirten
Rasim Yelkuvan, "Bir fotoğraf makinası vasıtasıyla iki kişi nöbetleşerek
evde 7 bin 333 mekik çektim. 5 saat 19 dakika sürdü. Benim için ucu açık bir
sonuç. Şu an belki de 10 bin mekik çekebilirim. 7 bin mekikten fazlasını
çekebilecek birisi varsa da hazırım. Yıllar geçtikçe performansımın azalacağını
düşünüyordum fakat hiç öyle olmadı. Yaşım ilerledikçe daha da dinçleştim"
dedi.
"RADYODA DUYDUĞUM TÜRKÜLERİ ÇALABİLİYORUM"
Çocukluğundan baş parmağının tutmamasından dolayı bağlama çalamadığını fakat spor yaparak, bu yeteneğini de geliştiren Yelkuvan, "60 yaşımdan sonra bağlama öğrenmeye başladım. Çocukluktan beri büyük hevesim vardı fakat baş parmağım tutmuyordu. Tezeneyi sıktığımda elimden kayıp gidiyordu, ben de cildim kuru olduğu için kaydığını düşünüyordum. 60 yaşımdan sonra parmağım tutmaya başladı. Şimdi ise radyoda duyduğum türküleri çalabiliyorum" şeklinde konuştu.
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