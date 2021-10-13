Anthony Hopkins, 'The Father'ın devam filminde kadroda
Ünlü oyuncu Anthony Hopkins, "The Father"ın devam filmi "The Son"da rol aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Hopkins’in yanı sıra Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern ve Zen McGrath yer alıyor.
Anthony Hopkins, bu yıl Oscar ödülü kazandığı "The
Father"ın devam filminde rol aldı. Filmin yönetmeni Florian Zeller yaptığı
açıklamada, "The Father’daki işbirliğimizden sonra Anthony olmadan bu film
çekemezdim. The Son’ın senaryosunu ilk okuyan o oldu çünkü karakterlerinden
biri özellikle onun için yazılmıştı. Bu yeni hikâyeyi anlatırken, yanımızda
olması büyük onur” ifadelerini kullandı.
ABD, Fransa ve İngiltere’de geçen filmin çekimlerinin
tamamlandı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Hopkins’in yanı sıra Hugh Jackman,
Vanessa Kirby, Laura Dern ve Zen McGrath yer alıyor.
ÜÇLEMENİN DEVAM FİLMİ: 'THE SON'
Oyun yazarı, yönetmen Florian Zeller'in ilk yönetmenlik
denemesinde ortak yazıp yönettiği "The Father", Zeller'ın üçleme
oyunundan beyazperdeye aktarılan ilk film. "The Father", "The
Mother" ve The Son" isimli oyunlardan oluşan üçlemenin devam filmi
“The Son” olacak. Film, yeni bebekleri olan Peter (Jackman) ve eşi Beth'in
(Kirby), Peter’in eski eşi Kate’in (Dern) oğulları Nicholas (McGrath) ile
ortaya çıkmasıyla değişen hayatlarını anlatıyor.
Zeller, oyununu, “The Father”da olduğu gibi Christopher
Hampton (Dangerous Liaisons, Atonement) ile senaryolaştırdı. Filmin
prodüktörleri ise Zellerin’in yanı sıra Iain Canning, Emile Sherman, Joanna
Laurie ve Christophe Spadone.
Filmin gösterim tarihi henüz belli değil.
Kaynak: AjansBizim
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