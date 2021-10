Anthony Hopkins, 'The Father'ın devam filminde kadroda

13 Ekim 2021 Çarşamba, 00:00

Anthony Hopkins, bu yıl Oscar ödülü kazandığı "The Father"ın devam filminde rol aldı. Filmin yönetmeni Florian Zeller yaptığı açıklamada, "The Father’daki işbirliğimizden sonra Anthony olmadan bu film çekemezdim. The Son’ın senaryosunu ilk okuyan o oldu çünkü karakterlerinden biri özellikle onun için yazılmıştı. Bu yeni hikâyeyi anlatırken, yanımızda olması büyük onur” ifadelerini kullandı.

ABD, Fransa ve İngiltere’de geçen filmin çekimlerinin tamamlandı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Hopkins’in yanı sıra Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern ve Zen McGrath yer alıyor.

ÜÇLEMENİN DEVAM FİLMİ: 'THE SON'

Oyun yazarı, yönetmen Florian Zeller'in ilk yönetmenlik denemesinde ortak yazıp yönettiği "The Father", Zeller'ın üçleme oyunundan beyazperdeye aktarılan ilk film. "The Father", "The Mother" ve The Son" isimli oyunlardan oluşan üçlemenin devam filmi “The Son” olacak. Film, yeni bebekleri olan Peter (Jackman) ve eşi Beth'in (Kirby), Peter’in eski eşi Kate’in (Dern) oğulları Nicholas (McGrath) ile ortaya çıkmasıyla değişen hayatlarını anlatıyor.

Zeller, oyununu, “The Father”da olduğu gibi Christopher Hampton (Dangerous Liaisons, Atonement) ile senaryolaştırdı. Filmin prodüktörleri ise Zellerin’in yanı sıra Iain Canning, Emile Sherman, Joanna Laurie ve Christophe Spadone.

Filmin gösterim tarihi henüz belli değil.

