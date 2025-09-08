Araştırma: Kurumsal jargon Z kuşağını demoralize ediyor

Yeni bir araştırmaya göre, jargonla dolu ifadeler bilgi akışını kesintiye uğratıyor ve ekiplerin verimliliğini düşürüyor. Özellikle genç çalışanlar, bu karmaşık dile maruz kaldıklarında sessiz kalmayı tercih ediyor ve işbirliğinden uzaklaşıyor.

JARGON İŞBİRLİĞİNİ ZEDELİYOR

Araştırmada yaklaşık 2 bin katılımcıya, işe yeni başladıkları varsayılarak bir “tanıtım e-postası” okutturuldu. Katılımcıların yarısına jargon dolu terimlerle hazırlanmış metin, diğer yarısına ise aynı bilginin sade hali verildi.

Sonuçlar dikkat çekiciydi: jargon dolu mesajı alanlar, içeriği anlamakta daha çok zorlandı, kendilerini daha kötü hissetti ve açıklama isteme eğilimleri azaldı. Bu da ekip çalışmasını baltalayarak bilgi paylaşımını engelledi. Prof. Bullock, “Eğer çalışanlar ek bilgi istemekten veya başkalarıyla paylaşmaktan çekiniyorsa, bu durum ekipleri parçalara ayırıyor ve iş akışını bozuyor” dedi.

GENÇ ÇALIŞANLAR DAHA SAVUNMASIZ

Araştırma, yaş faktörünün de etkili olduğunu gösterdi. Daha yaşlı çalışanlar teknik terimleri anlamakta zorlanmalarına rağmen açıklama istemekten çekinmedi. Ancak genç çalışanlar, kafa karışıklığı yaşadıklarında soru sormaktan kaçındı.

Bullock, bu bulgunun gençlerin işyerindeki bu tür iletişim dinamiklerine karşı daha savunmasız olduğunu kanıtladığını belirtti. Özellikle Z kuşağı çalışanlarının sessiz kalmayı tercih etmesi, uzun vadede ekip uyumunu ve üretkenliği tehdit eden bir faktör olarak öne çıkıyor.