Arnold Schwarzenegger ekranlara Noel Baba olarak dönüyor!

Arnold Schwarzenegger, Amazon MGM Stüdyoları için yeni bir Noel komedisi olan "The Man With The Bag"de rol alacak. Bu projede ona eşlik edecek isim ise Reacher'ın yıldızı Alan Ritchson olacak.

Schwarzenegger, son olarak 2019'da Kung Fury 2'nin çekimlerini tamamladıktan sonra bir filmde rol almadı. 2019'da Terminator: Karanlık Kader'de yer aldıktan sonra beyaz perdeden uzak kalmıştı. Ancak, bu yeni projede yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Filmin yönetmenliğini Adam Shankman üstlenirken, senaryo Allan Rice tarafından kaleme alındı. Hikaye, Noel Baba'nın sihirli çantasının çalınmasıyla başlıyor ve eski bir hırsız olan Vance'in yardımıyla geri alınmaya çalışılıyor. Vance, kızı, Noel Baba ve bir grup elfle birlikte Noel'i kurtarmak için büyük bir soyguna girişiyor.

Kimin hangi rolü oynayacağı henüz kesinlik kazanmamış olsa da, tahminlere göre Schwarzenegger'in Noel Baba'yı canlandırması bekleniyor. Yapımcılar arasında Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo ve Alan Ritchson bulunuyor.

Arnold Schwarzenegger, son olarak 1996 yapımı "Jingle All The Way"de bir tatil komedisinde yer almıştı. Bu proje, onun uzun bir aradan sonra bir komedide yeniden rol alacağı ilk film olacak.

Alan Ritchson ise Amazon'un aksiyon dizisi "Reacher" ve DC'nin "Titans" dizileriyle tanınıyor. Ayrıca, yakında vizyona girecek olan "Fast X" ve Guy Ritchie'nin "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" filmlerinde de rol alacak.