Asena kimdir? Asena kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne?

Asena, İbo Show yılbaşı özel programına katılması ile birçok kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı.

ASENA KİMDİR?

Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena aslen Rizeli bir baba ve Rus bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Asena henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya'da yaşamaya başlamıştı. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldı.

Arada bir geldikleri Türkiye'ye 15 yaşında kesin dönüş yaptı. Aslen Marmara Üniversitesi'nin o yıllarda açtığı Otelcilik & Turizm Bölümünden mezun olmuş, 2001-2002 yılında da ikinci üniversitesi olan Bilgi Üniversitesi'ne devam etti.

ASENA'NIN DANSÖZLÜK YAŞAMI

1994'ün sonlarında gizli gizli dans hayatına adım attı ama tam profesyonelliğini 1998 yılında elde etti. 1998 yılında dans hayatıyla okul hayatını bir arada sürdüren Asena, davranışları ve atletik yapısıyla hemen fark edilmeye başladı.

1995 yılında Asena'yı Mustafa Topaloğlu ilk kez televizyona çıkardı. 1995 yılından sonra İbrahim Tatlıses ile çalışmaya başladı.

Dans kariyeri haricinde şarkıcılık ve oyunculuk alanında da çalışmalar yapan Asena'nın beş tane albümü bulunuyor.

VURULMASI

6 Ocak 2003 gecesi Ahmet Demir adlı saldırgan tarafından sol bacağından vuruldu. Saldırgan Demir, 8 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Asena 2004 yılında Tatlıses'le ayrıldıktan sonra kendisine karşı Tatlıses tarafından azmettirilmiş kişilerce silahlı saldırılar olabileceğini söyledi. İlişkileri sırasınca Asena'nin Tatlıses tarafından şiddete maruz bırakıldığı ve bu yüzden çalışamadığı haberleri basına yansımıştı.

ÖZEL HAYATI

2000 yılında İbrahim Tatlıses ile ilişki yaşamaya başlayan Asena, 2003 yılında Tatlıses ile hem iş hem aşk ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. 2017 yılından Hasan Dere ile evlenen Asena 2025 yılında evliliğini sonlandırdı.