Ata tohumundan üretildi! Sayılı kişi tarafından yetiştiriliyor: Kilosu 400 TL

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi’nin coğrafi işaretli ünlü Emcelli biberleri pazardaki yerini aldı. Ata tohumundan yetiştirilen acı ve tatlı Emcelli biberleri, bu yıl serada turfanda olarak üretilirken kilosu 400 liradan satışa sunuldu.

Emcelli Mahallesi’nde üretim yapan Nurullah Akbay, 650 metrekarelik serada yaklaşık 4 bin kök Emcelli biberi yetiştirdiğini belirtti. Ata tohumunu yaşatmaya devam ettiğini ifade eden Akbay, "Emcelli biberleri acısı ve tatlısıyla diğer biberlerden farklı. Artık mahallede ticari amaçlı üretim yapan pek kalmadı. Ben son yıllarda sera içerisinde üretim yapıyorum. Mayıs ayında hasat almaya başlıyoruz. Bu hafta ilk ürün olarak pazara 120 kilogram Emcelli biberi getirdim ve kilosunu 400 liradan satışa sundum." dedi.

Pazarda yoğun ilgi gören Emcelli biberlerinin tadımlık alanların yanı sıra kilo ile satın alan vatandaşlar tarafından da tercih edildiği öğrenildi.

'MİDEYİ YAKMAYAN ACILIĞIYLA FARKLI BİR LEZZET'

Emcelli biberlerinin özelliklerinden bahseden üretici Nurullah Akbay, coğrafi işaret alınmasının ata tohumunun korunması açısından önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Emcelli biberinin en önemli özelliği koyu yeşil renkte olması ve acı olmasına rağmen mideyi yakmamasıdır. Etli, kalın ve sulu yapısıyla çok ilgi görüyor. Yemeklere ayrı bir lezzet katıyor. Özellikle salatalarda kullanılıyor. Yaz aylarında bol miktarda alınarak turşusu kuruluyor ve kurutuluyor. Ayrıca pide fırınlarında pidelerin yanında közlenerek ikram ediliyor. Başka biber kullanılmıyor. Açık alanda yetiştirilen Emcelli biberlerinin hasadı ise haziran ayında başlıyor ve yaz boyunca pazarlarda yer alıyor."