Aydan Şener: 'Şiddetin artmasında günümüz dizileri de rol oynuyor'

Yayınlanma: 07.10.2024 - 11:27

Güncelleme: 07.10.2024 - 11:27

Ünlü oyuncu Aydan Şener, 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ilk kitabı Kadına Dair için düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Şener, etkinlikte bir söyleşi gerçekleştirerek, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tüm alanı dolduran izleyicilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Şener, kitabının çıkış hikayesini paylaştı. “Bir kitap yazma projeniz daha olur mu?” sorusu üzerine, “Daha önce yazdığım hikayeler senaryolaştırıldı ve oynandı. Bu sefer bir roman yazmayı düşünebilirim, neden olmasın?” cevabını verdi.

Günümüz dizileriyle ilgili görüşleri de sorulan Şener, "Hepsini izleyemiyorum ama son zamanlarda Deha dizisini izliyorum. Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez ve Uğur Polat’ı beğeniyorum. Ancak günümüz dizilerinin çoğu eski film ve dizilerin ya da Yeşilçam’ın farklı uyarlamaları. Süreleri çok uzun, bu da çalışma şartlarını zorlaştırıyor. Dizilerde çok fazla bağırış çağırış var, bundan hoşlanmıyorum. Üç Kız Kardeş dizisinde genç oyunculara ‘Neden bu kadar bağırıyorsunuz?’ diye sordum, ‘Yönetmen böyle istiyor’ dediler. Çete, silah ve mafya temalı dizileri sevmiyorum. Bu diziler kötü örnek oluşturuyor ve şiddetin artmasında bence rol oynuyor” dedi.

Aydan Şener, ülkemizde artan kadın cinayetlerine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Burada kadına dair her şeyi konuşuyoruz ama ne yazık ki kadına dair olanlardan biri de var olma mücadelesi oldu. Tüm bu yaşananları lanetliyorum. Bu ülkede olan her şey kadınlara, çocuklara ve hayvanlara oluyor. Caydırıcı cezalar verilmesini ve yasaların uygulanmasını istiyoruz."