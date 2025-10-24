Aydın'da pamuk tarlalarını dolu vurdu: Hasadın yüzde 80'i zarar gördü

Türkiye’nin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın’ın İncirliova ilçesinde dün akşam etkili olan dolu, pamuk tarlalarını vurdu. Aydın genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle zor şartlar altında pamuk yetiştiren Sınırteke Mahallesi üreticileri, hasat öncesinde yaşanan dolu yağışı üzdü. Ürünlerinin yaklaşık yüzde 80’ini kaybettiklerini söyleyen pamuk üreticileri, zararlarının karşılanması için İlçe Tarım Müdürlüğüne başvuru yaptıklarını belirtti.

"Zorla yetiştirilen pamuk hasat edilemeyecek duruma geldi"

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür, "Sınırteke Mahallemizde çok kuvvetli bir dolu yağışı meydana geldi. Dolunun büyüklüğü neredeyse bir ceviz kadardı. Onun için mahallemizde çok büyük bir zarar meydana geldi. Sınırteke Mahallemizde 20 bin dönüm civarında tarım arazimiz mevcut. Bu arazinin yaklaşık 6 bin dönümü doludan ve yağmurdan etkilenmiş durumda. Özellikle dolu yağışı pamukların yüzde 80’ine zarar vermiş, ancak üzerinde yüzde 20 civarında pamuk kalan arazilerimiz var. Bazı arazilerimizde yüzde 100 oranında zarar var. Bu aynı şekilde yonca, mısır, zeytin gibi ürünlerimizi de etkilemiş vaziyette. Çiftçimiz zaten zor zahmet bu ürünü yetiştirmişti. Tam hasat yapacağı zamanda böyle bir afetle karşılaşınca zaten zorla yetiştirmiş olduğu ürünü hiç hasat edemeyecek duruma geldi" diye konuştu.