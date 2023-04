B12 eksikliğini gideriyor! En iyi takviye kaynaklarından bile etkili..

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 01:03

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 01:03

B12 eksikliğine karşı en etkili besinin lahana olduğu öğrenildi. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu B12 için lahana kürünü öneriyor. "B12-vitamini sadece hayvansal besinlerde bulunur ancak beyaz lahananın fermentasyonu sonucunda B12-vitamini bakımından zengin, ekşi tadı olan ferment-lahana oluşur. Bu özellikte neredeyse hiçbir bitkide yoktur." diyen Saraçoğlu, beyaz lahana kürünün birbirlerinden tamamen farklı çok yönlü etkileri olduğunu belirtiyor.

LAHANANIN BİLİNMEYEN FAYDALARI

1. Bağışıklığı Güçlendirir

C vitamini yönünden birçok sebzeye göre içeriği çok daha kuvvetli olan beyaz lahana enfeksiyonlara karşı korur, bağışıklığı güçlendirir. Beyaz lahananın 100 gramı, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 40’ını karşılar. Pişirildikçe, bekledikçe ve işlemden geçtikçe C vitamini içeriği azalmasına karşın yine de faydası büyük.





2. Beyaz Lahananın Yapraklarında B Vitaminleri Saklı

Tiamin, riboflavin ve niasin gibi B grubu vitamin içeriği de yüksek bir sebze. B grubu vitaminler özellikle sinir sistemi için son derece faydalı. Aynı zamanda bağışıklık kuvvetlendirici özellikleri de var. 1 porsiyon kadar beyaz lahana yemeği ya da salatasını tükettiğinizde günlük B vitamini ihtiyacınızın yüzde 10’unu karşılayabilirsiniz.

3. Beyaz Lahana Diyetin de Kralı Olabilir

Kalorisi oldukça düşük olarak diyetler için uygun bir sebze. 100 gramında 24 kcal enerji var. Özellikle çiğ olarak tüketildiğinde diyete kalori getirisi daha az olur. Lif açısından zengin olduğu için uzun süre tok tutar. Hem içerdiği vitaminlerin özellikle yağda eriyen K ve A vitaminlerinin emilimi hem de mideyi hızlı terk etmeden uzun süre tok tutması için yemeğini hazırlarken içine mutlaka az miktarda da olsa yağ eklemeyi unutmayın.





4. Ödemin Atılmasına Yardımcı

Yapısında bulunan lif ve bazı maddeler ile diüretik yani vücuttan suyu atmaya yardımcı bu sebze, bu sayede dolaşımın iyi olmasını, ödemin azalmasını, su ile beraber sodyumun da vücuttan uzaklaştırılmasını, dolayısıyla tansiyonun düşürülmesini sağlar. Yüksek tansiyonu, ödemi olan kişiler tarafından yemeği ya da salatası rahatlıkla tüketilebilir.





5. Kalsiyum Deposu

Güçlü bir kalsiyum kaynağı olup bu özelliğiyle diğer sebzelerden birkaç adım ileride. Günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 10’unu 100 gram beyaz lahana ile tamamlayabilirsiniz. Hem diş hem de kemik dokusunun sağlamlığını destekleyen bu sebzenin çiğ ya da pişmiş olması kalsiyum içeriğini etkilemez.





6. Posasıyla Kabızlığı Önler

Özellikle pişirirken hoş olmayan kokuları ortaya çıkaran kükürtlü bileşikler, beyaz lahananın sindirim sistemini iyi çalıştırmasını sağlar. Ayrıca yaprak kısımlarında daha yoğun olarak bulunan posa sayesinde de bağırsak hareketlerini artırıcı özelliği oldukça yüksek bir sebze.

7. Güçlü Bir Antioksidan

Antioksidan kapasitesi yüksek bir sebze olan beyaz lahana, serbest radikallere karşı savaşır ve kansere karşı korur. Bağışıklığı baskılayan hastalıklar, karaciğer hastalıkları, diyabet ve obezite gibi hastalıklara karşı da koruma sağlar.





Beyaz Lahana Turşusunun Faydası

Turşusunu yaparak beyaz lahanaya probiyotik özellik kazandırabilirsiniz. Ancak turşu içine eklenen tuz, probiyotik miktarının azalmasına neden olabilir. Probiyotikler bağırsaklarda yaşayan yararlı bakterilerdir. Bağırsakların sağlıklı olmasını sağlayarak birçok hastalığa karşı vücudu korurlar. Sadece unutulmaması gereken şey; turşuyu mutlaka sirke ile hazırlamak ve olgunlaştığında hem lahanasını yemek hem de suyunu içmek.

LAHANA SUYU DA ÇOK FAYDALI

Öte yandan lahana suyunun da çok faydalı olduğu tespit edildi. Habertürk'te yer alan bir içerikte; Lahana suyunun şaşırtıcı faydalarına yer verildi.

Lahana suyu çok fazla antioksidan madde bulundurması nedeniyle bağırsaklarda oluşan parazitlerin temizlenmesine yardım eder.

Özellikle ödem ve şişlik gibi sorunları olanlar bu problemlerini gidermek için lahana suyu kullanabilir.

Bağırsakların düzenli ve sağlıklı çalışmasına yardım eden lahana suyu sindirim problemlerine iyi gelir.

Lahana içinde bulundurduğu yüksek kükürt ve klor miktarı sayesinde vücudun mikroplardan arındırılmasında kullanılan besinlerdendir.

İdrar yolu enfeksiyonu gibi çeşitli iltihapların tedavisinde de lahana suyunun içilmesi tavsiye edilir.

Kansızlık problemleri yaşayanlar kan değerini yükseltmek için lahana suyu kullanabilir.

Lahana suyu damar sertliği riskini azaltır bu yüzden kalp ve damar hastalıkları bulunanların lahana suyu içmesi tavsiye edilir.

Lahana Suyu Faydaları bunlarla da sınırlı değil. Antioksidan ve mineral zengini lahana suyu cilt problemleri yaşayanların da kullandığı bir üründür. Özellikle ciltte yağlanma ve sivilce problemleriyle uğraşanlar lahana suyu içerek cildini toksinlerden arındırabilir.

Solunum yolu enfeksiyonlarında, boğaz enfeksiyonu ve boğaz ağrısı gibi şikâyetleri olanlarda da lahana suyuyla rahatlama kaydedilmesi mümkün.