Bakanlık yanlışlıkla porno film linki paylaştı!
Kanada'nın Quebec eyaletinin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Twitter üzerinden yanlışlıkla porno film linki paylaştı.
Kanada'nın Quabec eyaletinin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Covid-19 verilerine giden bir link paylaşacağına, porno film linki paylaştı. Bakanlık paylaşımındaki linke tıklayanlar, Covid-19 verilerine değil; bir porno film sitesindeki videoya yönlendirildi.
Bakanlık paylaşımla ilgili açıklamasında, "Kontrolümüz dışındaki sebeplerden Twitter hesabımızdan uygunsuz içeriğe yönlendiren bir link paylaşılmıştır. Bunun neden olduğunu inceliyoruz. Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz" denildi.
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