Balgam sıkıntısına son: 2 kaşıkta bütün balgamın kökünü kazıyın

Yayınlanma: 14.09.2023 - 19:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 19:00

Balgam sorunları, pek çok kişinin yaşadığı rahatsızlıklardan biridir. Ancak doğal yöntemlerle bu sorunların üstesinden gelmek mümkün olabilir. İşte balgamın nasıl atılacağına dair bazı etkili doğal çözümler:

BALGAM NEDİR VE NASIL ATILIR?

Balgam, akciğer ve alt solunum yollarını koruyan mukus türü bir sıvıdır. Genellikle soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında artar. Balgamın atılması, rahat bir solunum sağlamak için önemlidir.

Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifi:

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı bal (örneğin, kestane balı)

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Bu doğal balgam söktürücü karışımı hazırlamak için, önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayın ve bir kavanoza koyun. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatın, böylece yararlı yağlar ve vitaminler havaya uçmaz. Karışım soğuyana kadar bekletin. Soğuduktan sonra suyunu süzün ve bir kaba boşaltın. Ardından diğer malzemeleri de kavanoza ekleyin, kapağını kapatıp iyice çalkalayın. Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içebilirsiniz. Çocuklara ise 1-2 yemek kaşığı verilebilir. Bu karışım, balgamı rahatlatıcı etkisiyle bilinen baharatlar ve bal ile tatlandırılmıştır.

Alternatif tıp uzmanları da bu karışımın balgam söktürücü etkili olduğunu belirtiyorlar. Tıpkı ilaçlar gibi etkili olmasına rağmen yan etkisi olmayan bu doğal çözüm, özellikle soğuk algınlığı dönemlerinde büyük bir rahatlama sağlayabilir.

Diğer Doğal Balgam Söktürücü Yöntemler:

Elma Sirkesi

Elma sirkesi, doğal bir tıkanıklık giderici olarak kullanılır.

Nane Yağı

Nane yağı, tıkanıklığı gidermek için sıkça kullanılan bitkisel yağlardan biridir.

Okaliptüs Yağı

Okaliptüs yağı, balgamı atmanıza yardımcı olabilir.

Tuzlu Su Gargarası

Tuzlu su gargarası, boğazı yumuşatır ve balgamın çıkmasını kolaylaştırabilir.

Zencefil, Sarımsak ve Zerdeçal

Bu doğal malzemeler, balgamın atılmasına yardımcı olabilir.

Nemlendirici

Oda nemlendiricileri veya buhar inhalasyonu, solunum yollarını nemlendirebilir ve balgamın gevşemesine yardımcı olabilir.