Barınaktan ve sokaktan hayvan sahipleneceklere kritik uyarı: 'Eve götürmeden önce mutlaka yapın'

Sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen yeni kanuni düzenlemenin ardından, yurt genelinde sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Bu süreçte pek çok hayvansever, düzenli olarak besledikleri ya da barınağa alınan sokak hayvanlarını sahiplenmek için harekete geçti. Yaşanan bu hareketlilik üzerine Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, sokaktan ve barınaktan hayvan sahiplenirken dikkat edilmesi gereken hayati noktalar hakkında uyarılarda bulunarak, hayvanların eve götürülmeden önce mutlaka bir veteriner kliniğinde ön kontrolden geçirilmesini tavsiye etti.

"SATIN ALMA, SAHİPLEN"

Hayvanseverlerin son düzenlemelerin ardından sokakta bildikleri, tanıdıkları hayvanları sahiplenme yoluna gittiklerini belirten Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, bu adımı desteklediklerini ifade etti. Sahiplenme sürecinin işleyişine değinen Kara, şu bilgileri paylaştı:

"Hayvanseverler son düzenlemelerin ardından tanıdığı, sokakta bildiği hayvanları sahiplenme yoluna gittiler. Biz de aslında bunu öneriyoruz. 'Satın alma sahiplen' çok sık kullandığımız bir cümle var. Bizim de tavsiyemiz, bu barınaktaki ya da sokakta yaşayan muhtaç hayvanların sahiplenilmesi, satın alınması değil. Süreç nasıl işliyor derseniz, dışarıdan ya da barınaklardan hayvan sahiplenirken ilk etapta barınaklarda zaten genelde yetişkin bir hayvansa kısırlaştırma işlemi yapılıyor, ilk aşılara başlanıyor ve mikroçip takılıyor. Siz barınağa gidip, 'Sahiplenmek istiyorum' dediğinizde o mikroçipi sizin üzerinize tahsis ediyorlar ve sizin hayvanınız olmuş oluyor. Bundan sonraki kalan süreçte de tüm aşılarına özel bir veteriner kliniğinden devam edebiliyorsunuz."

"İNSANA BULAŞABİLEN ENFEKSİYONLAR ELİMİNE EDİLMELİ"

Sokaktan doğrudan sahiplenilecek ve daha önce hiç mikroçip uygulaması yapılmamış hayvanlar için izlenmesi gereken doğru adımları anlatan Kara, ev halkının sağlığı için parazit uygulamalarının önemine dikkat çekti. Kara, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Eğer ki hiç barınağa düşmemiş, mikroçip olmamış bir hayvan sahiplenilecekse de hayvanı sahiplendikten sonra ya özel bir klinikte ya da Tarım İl Müdürlüklerinde yine mikroçip uygulamasını yapıp, rutin aşı programına başlayıp, genel kontrolleri, evde insana bulaşabilecek paraziter enfeksiyonu var mı, yok mu diye onu zaten veteriner hekimleri mutlaka kontrol eder. Bu gibi aşıları yapıldıktan sonra sahiplenme işlemi tamamlanmış oluyor. İlk kontrolleri barınak hekimleri tarafından yapılıyor. Yetişkin bir köpekse zaten kısırlaştırma işlemi de olmuş oluyor ama sonrasında eğer ki varsa tanıştığınız, çalıştığınız, güvendiğiniz bir veteriner kliniği, mutlaka zaten bundan sonraki süreçte de ihtiyacı olacağı için bir ön kontrolü tavsiye ederiz. Hayvan dışarıda yaşadığı için insana da bulaşabilen paraziter enfeksiyonların elimine edilmesi gerekiyor. Yani önce bir veteriner kliniğine uğramak, eve gitmeden önce daha doğru bir adım olarak düşünüyorum."