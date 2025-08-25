Başak Karahan'dan Enes Batur'a 5 kuruşluk dava: 'Psikolojik şiddet ve sistematik taciz boyutları taşıyor'

Dijital içerik üreticisi Başak Karahan, eski sevgilisi ve aynı zamanda Youtuber olan Enes Batur hakkında suç duyurusunda bulundu.

Enes Batur, son zamanlarda Başak Karahan'ı hedef alan paylaşımlarda bulunuyordu.

Karahan ayrıca, Enes Batur'un son zamanlarda kendisini hedef alan paylaşımları nedeni ile 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtığını da duyurdu.

Başak Karahan, Instagram hesabından avukatının konu hakkında açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, "Yapılan paylaşımlar, kadına yönelik psikolojik şiddet ve sistematik taciz boyutları da taşımaktadır" denildi.

İşte o açıklama: