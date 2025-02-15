Başkalarının görmediği ve duymadığı şeyleri fark ettiğinizi düşünüyorsanız bu rahatsızlığa yakalanmış olabilirsiniz: Şizoaffektif bozukluğun en yaygın belirtileri

Yayınlanma: 15.02.2025 - 21:13

Güncelleme: 15.02.2025 - 21:13

Şizoaffektif bozukluk, psikiyatrik bir durum olup, hem şizofreni hem de duygu durum bozuklukları (depresyon ya da mani) belirtilerini bir arada barındıran karmaşık bir hastalıktır. Şizofreni ve duygusal bozuklukların birleşimi olarak düşünülebilir, bu da kişilerin hem düşünsel hem de duygusal işlevlerini etkileyebilir. Peki, insanların fark etmediği şeyleri görmenize neden olan bu rahatsızlık nedir, nasıl tedavi edilir? İşte, Şizoaffektif bozukluğun en yaygın belirtileri...

ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUK NEDİR?

Şizoaffektif bozukluk, şizofreni ve bir duygu durumu bozukluğunun (depresyon ya da mani) bir arada görüldüğü bir psikiyatrik hastalıktır. Bu hastalık, hem gerçeklikten kopmalar (halüsinasyonlar, sanrılar) hem de duygusal bozukluklar (depresyon, mani) içerir. Şizoaffektif bozukluk, kişinin ruh hali ile gerçeklik algısının birbirine karıştığı karmaşık bir hastalıktır. Şizofreni belirtileri ile birlikte, kişide depresyon ya da mani gibi ruh hali değişiklikleri de gözlemlenir.

ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUK NEDEN OLUR?

Şizoaffektif bozukluğun kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, aşağıdaki faktörlerin hastalığın gelişmesinde rol oynayabileceği düşünülmektedir:

Genetik yatkınlık:

Ailede şizofreni ya da bipolar bozukluk öyküsü olan bireylerin şizoaffektif bozukluğa yakalanma riski daha yüksektir.

Beyin kimyası:

Beyindeki kimyasal dengesizlikler, özellikle dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin düzensizliği şizoaffektif bozukluğu tetikleyebilir.

Çevresel faktörler:

Stres, travmalar, aşırı alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi çevresel faktörler hastalığın gelişimine katkıda bulunabilir.

Beyin yapısal anormallikleri:

Beyindeki bazı yapısal değişiklikler, özellikle frontal lobda veya limbik sistemdeki değişiklikler de şizoaffektif bozukluğun gelişmesine yol açabilir.

ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUĞUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şizoaffektif bozukluk, hem psikiyatrik hem de duygusal birçok belirtiyi bir arada gösterir. Bu belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak genellikle şu şekildedir:

a. Şizofreni belirtileri:

Halüsinasyonlar:

Kişi, olmayan sesler duyar (işitsel halüsinasyonlar) veya gerçek olmayan şeyler görür (görsel halüsinasyonlar).

Sanrılar:

Kişi, gerçek olmayan, genellikle kendisini ilgilendiren olaylar veya durumlarla ilgili yanlış inançlara sahip olabilir. Örneğin, birisi onları izlediğini düşünebilir.

Düşünce bozuklukları:

Kişinin düşünceleri düzensiz veya karışık olabilir, bu da konuşmalarının anlaşılmasını zorlaştırabilir.

b. Duygu durumu bozuklukları:

Depresyon:

Aşağıdaki belirtileri içerebilir:

Sürekli üzgün ve boş hissetme

Enerji kaybı

Uyku problemleri (ya çok uyuma ya da uykusuzluk)

İştah değişiklikleri

Mani:

Aşağıdaki belirtileri içerebilir:

Aşırı heyecan, huzursuzluk

Uyku ihtiyacında azalma

İrrasyonel düşünceler ve kararlar

Hızlı konuşma ve düşünceler

c. Karmaşık belirtiler:

Sosyal çekilme:

Kişi, çevresinden uzaklaşır, sosyal etkileşimden kaçınabilir.

Konsantrasyon zorluğu:

Kişi, gündelik işlerini ve düşüncelerini düzenlemede zorluk yaşayabilir.

ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUĞUN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Şizoaffektif bozukluk tedavisi, genellikle ilaç tedavisi ve psikoterapiyi birleştiren bir yaklaşımdır. Tedavi, hastanın belirtilerine, yaşına, genel sağlık durumuna ve hastalığın ciddiyetine bağlı olarak kişiye özel bir şekilde düzenlenir.

a. İlaç tedavisi:

Antipsikotik ilaçlar:

Şizofrenik belirtileri (halüsinasyon, sanrı gibi) kontrol altına almak için kullanılır.

Antidepresanlar:

Depresyon belirtilerini hafifletmek için kullanılır.

Duygu durumu düzenleyiciler (Lityum vb.):

Mani belirtilerini dengelemek için kullanılır.

b. Psikoterapi:

Bireysel psikoterapi:

Kişiye, bozuklukla başa çıkma ve sosyal beceriler geliştirme konusunda yardımcı olabilir.

Aile terapisi:

Ailenin, hastalığa dair doğru bilgi edinmesi ve hastaya nasıl destek olabileceği konusunda eğitilmesi önemlidir.

Grup terapisi:

Bireylerin aynı durumda olan diğer kişilerle deneyimlerini paylaşmaları, iyileşme sürecini destekleyebilir.

c. Destekleyici tedavi:

Yaşam tarzı değişiklikleri:

Düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve egzersiz şizoaffektif bozukluğun tedavisinde önemli rol oynar.

Destek grupları:

Şizoaffektif bozuklukla mücadele eden kişiler için oluşturulan destek grupları, iyileşme sürecini hızlandırabilir.