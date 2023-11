Beatles yeni şarkısı 'Now And Then' ile 54 yıl sonra yeniden zirvede!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 12:53

Güncelleme: 11.11.2023 - 12:54

John Lennon tarafından yazılmış; Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr dokunuşlarıyla şekil almış ve 45 yıl sonra Paul ve Ringo tarafından son hali verilmiş son The Beatles şarkısı "Now and Then" geçen hafta dinleyiciyle buluştu.

"Now and Then" şarkısının yayınlanmasından sekiz gün sonra Beatles, yeniden listelerde ilk sıraya yerleşti. Müzik dünyasının dört kişilik efsanevi grubu, üyelerinin ikisinin hayatta olmadığı haliyle bir ilke imza atmış oldu.

NOW AND THEN İLE 18. BİRİNCİLİK GELDİ

Beatles, toplamda 18'inci liste başı şarkıları olan "Now and Then" ile birlikte son şarkılarıyla bir numaraya çıkarak Birleşik Krallık liste rekorunu kırdı.

John Lennon'un 1970'lerin sonunda yazdığı orta tempodaki baladı "Now and Then"in yayınlanan kaydı, şarkının orijinal demo kaydı ile George Harrison'ın 1994'te kaydettiği gitar sesinin ve ayrıca Paul McCartney ile Ringo Starr tarafından kaydedilen yeni bölümlerin birleştirilmesiyle oluşturuldu.

TEKNOLOJİK YETERSİZLİKLER YÜZÜNDEN RAFA KALDIRILMIŞTI

John Lennon 1980’de vurularak öldürülmeden birkaç yıl önce, 1970’lerin sonlarında evde şarkıyı kaydetti. Lennon’ın eşi Yoko Ono da 1990’ların başında bu kaseti McCartney’e verdi ve o da daha sonra George Harrison ve Ringo Starr ile kayıt üzerinde çalıştı.

Üçlü, kasetin zayıf ses kalitesinin, özellikle de Lennon’ın piyano eşliğinin öne çıkmasının şarkıyı değerlendirmeye engel olduğuna karar verip rafa kaldırdı.

Gerçekten de Lennon’ın sesini orijinal kayıttan ayırmak için doğru yazılım 2022 yılına kadar mevcut değildi. Nihayet teknolojik koşullar el verdikten sonra kayıt temizlendi, Ringo Star ve McCartney’nin düzenlemeleri eklendi ve son haline kavuştu.

"BU BİRİNCİLİĞE BAYILDIM!"

McCartney, şarkının listelerde zirveye çıkan başarısı hakkında "Bu akıllara durgunluk verici. Afalladım. Benim için de çok duygusal bir an. Bayıldım!" ifadesini kullandı.

YAPAY ZEKA İLE KLİP ÇEKİLDİ

Öte yandan bitirilmesi tam 45 yıl süren ve geçtiğimiz yıl son halini alan şarkıya ünlü yönetmen Peter Jackson klip çekti. Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yönetmeni Jackson'ın çektiği klip, The Beatles'ın resmi Youtube kanalında yayınlandı. Klipte İngiliz grubun daha önce hiç görülmemiş görüntüleri yer aldı. Yönetmen Jackson, gerçek görüntüleri kullanarak bir klip çekmek istediğini "The Beatles klibinin her karesi gerçek olmalı" sözleriyle ifade etti.

KLİBE ELEŞTİRİ

Paul McCartney, Ringo Starr ve hayatını kaybeden John Lennon ve George Harrison'ın yer aldığı klip, sosyal medya kullanıcılarından karışık tepkiler aldı. John Lennon ve George Harrison'ın eski görüntüleri kullanılarak çekilen klipte, müzisyenlerin yeterince gerçekçi görünmediği eleştirisi yapıldı.