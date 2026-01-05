'Beyaz cennet' Uludağ'da kayak öğrenmek cep yakıyor: Saati 4 bin TL!

Tatilcilerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Uludağ, sadece tatilcilerin değil, kayak öğrenmek isteyenlerin de öncelikli adreslerinden biri oluyor.

Uludağ'da sezon 19 Aralık’ta başlarken, kayak öğretmenleri de yeni öğrencilerini bekliyor.

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi Uludağ’da, kayak dersinin saati 4 bin TL, kayak ekipmanının günlük kiralama ücreti 1500, skipass ücreti ise 1700 TL.

Kayağın her yaşta öğrenilebilecek bir spor olduğunu belirten Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Metin Kuru, “2026 kış sezonun bize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Uludağ, turist ve tatilcilerin tercih ettiği, Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biridir. Kayak öğrenmek isteyen bir tatilcinin alacağı dersin saatlik ücreti 4 bin TL. Kayak ekipmanlarının günlük kiralama ücreti ise yaklaşık 1500 TL’dir. Eğitim almaya başlayan bir kişi 2 saat içerisinde tek başına kaymaya başlayacak seviyeye gelebilir” diye konuştu.

‘KARA VE DENİZ YOLUYLA ULAŞIMI KOLAY’

Eğitimin, mutlaka belgesi olan öğretmenlerden alınması gerektiğine, aksi takdirde geri dönüşü olmayan sakatlanmaların yaşanabileceğine dikkat çeken Kuru, Uludağ'ın lokasyon olarak kayak öğrenmek isteyenler için en uygun adres olduğunu da belirterek, “Uludağ, Türkiye’deki en çok tercih edilen kayak merkezidir. İstanbul, İzmir ve Bursa gibi yerlere yakın olması çok büyük bir avantaj. Uludağ, Türkiye’de karın ilk yağdığı merkezdir. Uludağ, kara ve deniz yoluyla ulaşımı kolay olduğu için tercih ediliyor. Yoğunluk şu anda çok güzel durumda. Kar yağışının haberi de duyulduğu için Uludağ sezon boyunca daha çok turist ağırlayacak” ifadelerini kullandı.