Beyazıt Öztürk ekranlara geri döndü: Beyaz'la Joker'den ilk tanıtım geldi

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ü Kanal D ekranlarına döndüren program izleyiciler arasında heyecan yaratmıştı.
Her ne kadar Beyaz Show beklentilerinin karşılanmadığını gören izleyici şaşkına dönse de; Beyaz'la Joker programının formatı merak uyandırmıştı.
İÇERİĞİ MERAK EDİLMİŞTİ
Programın ne zaman yayınlanacağı ve programda neler yaşanacağı sosyal medyada merak edilip konuşulmaya başlanmıştı.
İLK TANITIM GELDİ
4 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Beyaz'la Joker programından ilk tanıtım yayınlandı.
İşte ilk tanıtım...