31.12.2025 09:55:00
Haber Merkezi
Beyazıt Öztürk ekranlara geri döndü: Beyaz'la Joker'den ilk tanıtım geldi

Beyazıt Öztürk'ün yaklaşık 8 sene sonra bir proje haberi ile dönmesi, 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?' sorularını da beraberinde getirmişti. Beyaz'la Joker programının duyurulması ise hem şaşkınlık hem de heyecan yaratmıştı. Programa dair detaylar merak edilirken, ilk tanıtım yayınlandı.

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ü Kanal D ekranlarına döndüren program izleyiciler arasında heyecan yaratmıştı.

Her ne kadar Beyaz Show beklentilerinin karşılanmadığını gören izleyici şaşkına dönse de; Beyaz'la Joker programının formatı merak uyandırmıştı.

İÇERİĞİ MERAK EDİLMİŞTİ

Programın ne zaman yayınlanacağı ve programda neler yaşanacağı sosyal medyada merak edilip konuşulmaya başlanmıştı.

İLK TANITIM GELDİ

4 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Beyaz'la Joker programından ilk tanıtım yayınlandı.

İşte ilk tanıtım...

