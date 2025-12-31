Beyazıt Öztürk ekranlara geri döndü: Beyaz'la Joker'den ilk tanıtım geldi

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ü Kanal D ekranlarına döndüren program izleyiciler arasında heyecan yaratmıştı.

Her ne kadar Beyaz Show beklentilerinin karşılanmadığını gören izleyici şaşkına dönse de; Beyaz'la Joker programının formatı merak uyandırmıştı.

İÇERİĞİ MERAK EDİLMİŞTİ

Programın ne zaman yayınlanacağı ve programda neler yaşanacağı sosyal medyada merak edilip konuşulmaya başlanmıştı.

İLK TANITIM GELDİ

4 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Beyaz'la Joker programından ilk tanıtım yayınlandı.

İşte ilk tanıtım...