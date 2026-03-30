Bircan Bali ile Esra Balamir’in sunduğu programda, Zuhal Topal'ın kıyafet tarzına yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulunulmuştu. Zuhal Topal'dan yanıt gecikmedi. Peki, Bircan Bali kimdir? Bircan Bali kaç yaşında, nereli?

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında, "Kocam beni kesin aldatmıştır" açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.

BİRCAN BALİ'NİN KARİYERİ

Bircan Bali’nin kariyerindeki en büyük kırılma noktası 2016 yılında Beyaz TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Söylemezsem Olmaz” programı olmuştur. Bu programda ilk dönemlerde Gülşah Saraçoğlu, Nihat Doğan ve Ömür Varol gibi isimlerle birlikte sunuculuk yapmıştır.

2018 yılının başından itibaren programın kadrosunda değişiklikler yaşanmış; Bali bu süreçte Ali Eyüboğlu, Ece Erken ve İlkay Buharalı gibi isimlerle partnerlik yapmıştır. Aynı yılın Ağustos ayında başlayan yeni sezonda ise Ece Erken ve Nihat Doğan ile yoluna devam etmiştir. Nihat Doğan’ın Eylül ayında programdan ayrılmasıyla birlikte Bircan Bali, programın ana taşıyıcı ismi haline gelmiş ve uzun yıllar boyunca sabah kuşağının en çok izlenen magazin programlarından birine imza atmıştır. Kariyeri boyunca sadece sunuculukla yetinmeyen Bali, çeşitli platformlarda magazin yazarlığı ve içerik üreticiliği de yapmıştır.