Birce Akalay uyuşturucu test sonucunu maç sırasında öğrendi: Telefonu susmayınca kulise gitti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan soruşturma başlatmış, 8 Ekim sabahı erken saatlerde 19 ünlü ismi evinden almıştı.

Savcılık o gün herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını bildirdi. Ünlülerin ifadeleri ve kan örneğinin alınmasının ardından bırakılacağını açıkladı.

19 ismin tamamı aynı günün akşamında kan verdikten sonra serbest bırakıldı.

Dün akşam Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre şu sekiz ismin kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı açıklandı:

Dilan Polat

Derin Talu

Deren Talu

Birsen Berrak Tüzünataç

Birce Akalay

Kubilay Aka

Metin Akdülger

Kaan Yıldırım

Kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmeyenler ise şöyleydi:

Duygu Özaslan Mutaf

Demet Evgar Babataş

Mert Yazıcıoğlu

Zeynep Meriç Aral

Ceren Moray Orcan

Hadise Açıkgöz

Özge Özpirinçci Yamantürk

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'ninse kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlandı.

Söz konusu sekiz isimden biri oyuncu Birce Akalay'dı.

MAÇ SIRASINDA ÖĞRENDİ

Test sonucunu Anadolu Efes ile Panathinaikos arasında oynanan Euroleague maçında öğrenen Akalay'ın keyifsiz halleri kameralara yansıdı. Gelen aramaların ardından kulise gitti.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Sonra da Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim.

Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim."

En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim."