Bitkilerden gelen mucize: İşte ferulik asit ve faydaları...

Cilt üzerindeki etkileri giderek daha fazla bilinen antioksidanların arasında, ferulik asit güçlü bir konuma sahiptir. Bu değerli madde, cilt bakım ürünlerinin içeriklerinde sıkça tercih edilirken, cilt sağlığı için önemli bir rol oynamaktadır. Ferulik asit UV ışınlarının etkilerini azaltmaya yardımcı olmasıyla biliniyor. Peki bitkilerden gelen bu mucize nedir? İşte ferulik asit ve faydaları...

FERULİK ASİT NEDİR?

Ferulik asit, bitkisel kaynaklardan elde edilen doğal bir bileşen türüdür ve genellikle bitkilerdeki antioksidan özelliğiyle ilişkilendirilir. Bu antioksidan özellik, genellikle bitkilerin yapısında bulunan fenolik maddeler tarafından sağlanır. Ferulik asit, bu fenolik maddelerin en işlevsel çeşitlerinden biri olarak öne çıkar. Böğürtlen, zeytin, kepek, yulaf ve pirinç gibi çeşitli besinlerden elde edilebilen bu madde, cilt bakımında kullanılan diğer bileşenlerle bir araya geldiğinde daha etkili hale gelir ve cilt görünümünün iyileştirilmesine katkıda bulunur.

FERULİK ASİDİN CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?

Ferulik asidin en belirgin etkilerinden biri, yaşlanma belirtilerini önlemesi ve hafifletmesidir. Cildi olumsuz etkileyen serbest radikalleri nötrleyerek, cildin ideal görünümünü korumasına yardımcı olur. Aynı zamanda leke görünümlerinin azalmasında da etkili olan bu bileşen, cilt dokularını güçlendirme özelliği sayesinde cildin dış faktörlere karşı daha iyi savunmasına katkı sağlar. Düzenli olarak kullanıldığında cilt, daha aydınlık, pürüzsüz ve sıkı bir görünüme kavuşur.

FERULİK ASİDİN FAYDALARI NELERDİR?

1. Kırışıklıkları Önler ve Yaşlanma Karşıtı Bakım Sağlar:

Yaşlanma, hayatın doğal bir parçasıdır. Zamanla cildinizde kırışıklıklar ve çizgiler ortaya çıkacaktır. Fakat güneş ışınlarına fazla maruz kalmak bu süreci oldukça hızlandırabilir. Ferulik Asit, cildinizdeki bu hızlanmaya neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Bu sayede daha genç ve diri görünen bir cilde sahip olabilirsiniz. Ayrıca cildinizi kirden ve radyasyondan korur. İnce çizgilerin ve kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatır, gevşeyen cildin daha sıkı hale gelmesine yardımcı olur. C vitamini ile birlikte kullanıldığında gücüne ikiye katlar. Bu sayede daha yüksek koruma ve daha hızlı çözüm alabilirsiniz. C vitamini cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve kolajen üretimini artırır. Tek başına faydalı olan bu etkiyi artırmak için Ferulik Asit içerisinde bir damla C vitamini serumu ekleyebilirsiniz.

2. Aydınlatıcı ve Parlatıcı Etkisi Vardır:

Cildinizde serbest radikallerin etkisi arttığında ortaya çıkan sonuçları kesinlikle gözle görebilirsiniz. Güneş ışınları ve radyasyon ciltte kızarıklığa, tahrişe ve eşit olmayan cilt tonuna sebep olur. Cildiniz, iltihabı önleyen koruyucu bariyerini kaybeder ve kontrol altına alınmazsa ilerde daha büyük cilt sorunlarına neden olur. Cilt hasarlarından kaynaklanan düzensiz pigmentasyonu Ferulik Asit ile etkili bir şekilde düzeltebilirsiniz. Cildinizde oluşan hasarı en aza indiren asit, koruyucu bariyerin yeniden oluşmasına yardımcı olur. Bu etkiyi artırmak için E vitamini ile birlikte kullanılabilirsiniz. E vitamini anti-enflamatuar etkisi nedeniyle kızarıklık ve tahrişi önlemede oldukça başarılıdır. Yağda çözünen aktif bir bileşen olduğu için krem ve balsam içerisinde kullanılır. Cildinizi nemlendirirken aynı zamanda koruma altına almak için Ferulik Asit ekleyebilirsiniz. Bu sayede uzun vadede ciltteki izler azalır, cilt tonu dengelenir, aydınlık ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.

3. Pürüzsüz Bir Cilt Görünümü Sağlar:

Daha öncede söylediğimiz gibi hücrelerin yenilenmesi ve gençleşmesine yardımcı olan Ferulik Asit, aynı zamanda daha canlı bir cilt görünümü sağlar. Hasar gören cildin düzelmesi ile birlikte pürüzlü ve kava görünüm ortadan kalkar. Retinol ile birlikte kullanıldığında daha etkili hale gelir. Retinol, nem ve elastikiyet konusunda cilt için oldukça faydalıdır. İkisi bir arada kullanıldığında ise cilt üzerinde güçlü bir nem bariyeri oluşturarak genç dokuyu yeniden yakalamanızı sağlar.

FERULİK ASİT HANGİ CİLT TİPLERİNE UYGUNDUR?

Ferulik asit serumlardan kremlere, maskelerden göz bakım ürünlerine kadar pek çok cilt bakım ürününün içeriğinde yer alıyor. Bu cilt bakım ürünleri de ağırlıklı olarak anti-aging özellik taşıyor. Dolayısıyla ferulik asidin, olgun ciltlere yönelik bakımda daha çok tercih edildiğini söylemek mümkün. Ancak cilt üzerinde bilinen herhangi bir olumsuz etkisi bulunmayan bu doğal kökenli bileşen, farklı yaşlarda ve çeşitli cilt tipleri üzerinde de rahatlıkla kullanılabiliyor.

FERULİK ASİT NELERDE BULUNUR?

Esmer pirinç,

Narenciye,

Kepekli ürünler,

Elma çekirdeği,

Yulaf,

Patlıcan ve

Narenciyede ferulik asit bulunuyor.