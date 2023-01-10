Boşanacakları iddia edilmişti! Bülent Şakrak'tan aylar sonra gelen paylaşım
2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları iddiası ortaya atılmıştı. Bülent Şakrak, iddiaların ardından paylaşım yaptı.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, dizi setinde başlayan aşklarını 2015'te evliliğe taşımıştı. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın iki yıl sonra da oğulları Okan Ali dünyaya gelmişti.
Çiftin bir süredir aralarının kötü olduğu ve boşanacakları iddia edilmişti. Haklarındaki boşanma iddiasına Şakrak'tan fotoğraflı yanıt geldi.
Bir süredir Maviye Sürgün dizisinin çekimlerinden dolayı şehir dışında bulunan Bülent Şakrak, Instagram hesabından oğlu ve eşiyle bir fotoğrafını paylaştı.
Bülent Şakrak, Instagram hesabından oğlu ve eşiyle fotoğrafını “Sureti gör beyan ile, çünkü beyana sığmazam” notuyla paylaştı.
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