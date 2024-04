Bu tarlada ürünleri müşteri topluyor: Kilosu 100 TL

Yayınlanma: 11.04.2024 - 18:59

Güncelleme: 11.04.2024 - 18:59

6 yıl önce Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin teşvikiyle DOKAP projesi kapsamında destek alarak çilek üreticiliğine başlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bitkisel ve Hayvasal Üretim bölümünden mezun olan Necla Çetin'den (37) çilek almaya gelen müşterileri, çilekleri seçerek kendileri topluyor. 6 yıl önce Osmanbeyli Mahallesi'nde kendi yerinde çilek üretimine başlayan Çetin, geçen yıl ilçe merkezinde Kemalpaşa Mahallesinde kiraladığı 3,5 dönüm ‘Kent Bahçesi’ adını verdiği arazide çilek üreticiliğine devam etti. Bir taraftan çilek fidesi yetiştiren Çetin, yetiştirdiği fidelere Türkiye'nin çeşitli illerinden talep almaya başladı.

Bahçesine gelen vatandaşların kendi topladıkları çilekleri satın aldıklarını ifade eden Necla Çetin, “6 yıl önce büyükşehir belediyesinin teşvikleriyle başladım. Daha sonra devam ettim. Çok memnunum severek yapıyorum. Önce hal ve manav usulü çalıştım. Daha çok manavlarla çalıştık. Şu an tamamen müşteri odaklı, kendileri topluyor. Çokta memnun oluyorlar. Geçen seneye göre işçilik maliyetleri daha ağır. Zaten çilek tamamen işçilik ağırlıklı bir üretim. Başlangıç ve bitiş olarak fiyatlar değişiyor. Geçen yıl sonu kilosu 50 ila 65 bandında gitti. Bu sene direk 100 liradan başladık. Kış sezonunda havalar güzel gitti. Şu an çilek piyasaya ilk defa bizde çıktı. Kilosunu 100 liradan satmaya başladık. Verim, hava şartları ile alakalı bir durum. Üretimin yanı sıra anaçlardan fide üretimi yapıyoruz. Ülkenin her tarafına gönderiyoruz. Samsun ve Bafra'da belirli bir müşteri potansiyelimiz var. Ama genelde şehir dışına gidiyor. Şu ana kadar Aydın, Antalya, Mardin gibi Türkiye’nin birçok ilene gönderiyoruz” dedi.

Çilek almaya gelen Semra Özer, “Buradan toplaması daha taze daha güzel, daha zevkli. Çileği kendi dalından toplamak zevk veriyor. Çocuklara taze taze yediriyoruz” diye konuştu.

Samsun'dan Bafra'ya çilek almaya gelen Furkan Akın Cengiz ise, “Çok güzel bir şey. Görerek, kendimiz seçerek ürünleri alıyoruz. Çok taze, çok lezzetli, çok güzel çilekler. Sosyal medyadan gördük ona istinaden buraya geldik. Hem bizim için değişik bir aktivite oldu. Güzelde bir gün geçiriyoruz. Çok mutluyuz, çok memnunuz” şeklinde konuştu.